Senado analizará conscientemente reforma electoral, afirma Ricardo Monreal

diciembre 7, 2022



El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que en el Senado se analizará con responsabilidad y mucho cuidado la minuta que en materia electoral envíe la Cámara de Diputados, y que no se le dispensarán ni abreviarán los trámites legislativos.

“Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado”.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal agregó que el ritmo de la deliberación de la reforma electoral lo fijarán las comisiones del Senado, con plena autonomía y libertad.

“Vamos a hacer nuestro trabajo con responsabilidad y seriedad, y seguramente las comisiones votarán con rapidez, así es que hay que esperar, ellos van a fijar el ritmo que vaya generando la deliberación y, en su caso, la aprobación del dictamen, para someterlo al Pleno”.

Aseguró que se podrá discutir y deliberar “artículo por artículo”, lo cual representa un gran avance, “porque nosotros queremos que la gente se dé cuenta que discutimos, deliberemos y veamos el contenido de esas normas”.

Monreal Ávila dijo que se puede analizar con toda seriedad lo que aprobó la Cámara de Diputados, y que las y los senadores actuarán con libertad al momento de emitir su voto.

Indicó que no ha llegado hasta este momento la minuta que proviene de la Cámara de Diputados, “pero voy a hablar con el Presidente de la Mesa Directiva y con los Grupos Parlamentarios para turnarla a comisiones” de inmediato.

El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio, pues será una discusión racional e inteligente, en la que se cuidará el procedimiento legal, ordinario, acotó.

Monreal Ávila dijo que se le imprimirá el mayor análisis y cuidado en la deliberación, y se procurará que sean escuchados todos los Grupos Parlamentarios, todas las voces, para que así, en su momento, votar en conciencia.

Refirió que la minuta modifica 315 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos, se modifican 59 artículos; en la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establecen nuevas normas en 70 artículos; y 13 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, apuntó, se adicionan modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Si sólo sumáramos estos artículos, serían 457 artículos a modificar, que creo merecen ser analizados por los senadores, en una discusión amplia, respetuosa, seria, con buen juicio y ponderación”.

Ricardo Monreal dijo que hay elementos dentro de los 457 artículos que están propuestos a modificar, que son avances, y que en esa virtud se valorarán con toda objetividad, “sin ningún prejuicio y sin ninguna actitud previa de descalificación o de aprobación a priori”.

“Vamos a iniciar la discusión con responsabilidad, buen juicio y serenidad, y quisiera que fuera de manera muy respetuosa”, concluyó.