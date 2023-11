Senado aprueba licencia la de Xóchitl Gálvez y Verónica Delgadillo

noviembre 15, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Al tiempo de reiterarle a Morena que en 2024 volverán a ser oposición, esta tarde el Senado de la República aprobó la licencia de Xóchitl Gálvez para separarse por tiempo indefinido de su escaño y buscar la presidencia de México en 2024.

“A las y los senadores de Morena les vaticinó que en el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo si me voy a portar muy bien con todos ustedes”. Vaticinó.

Xóchitl Gálvez, también hizo un llamado a la unidad de México, “dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien, nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo”.

Tras las muestras de aprecio de sus compañeros de partido y adversarios que reconocieron su capacidad para legislar, la oriunda de Tepatepec, Hidalgo, reiteró que se va del senado con la frente en alto.

“Con el orgullo del deber cumplido y con la frente en alto quiero compartir un último mensaje desde esta honorable tribuna para todos. Y debo decir que puse todo mi corazón y mi esfuerzo para cumplir a cabalidad mi cargo como senadora de la República”.

Reiteró, que aunque los de Morena serán oposición en 2024 “deben saber que en mí no cabe la revancha, con el amor a México les tiendo desde ahora mi mano y disposición al diálogo digno y respetuoso”.

Después, aseveró que México nos necesita a todos y llamó a la unidad.

“Quiero hacer un llamado a la unidad de México, dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien, nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo. No hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado, México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros”.

Señaló que el gobierno de Morena desperdicio la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente, “no estuvieron a la altura de las circunstancias y cuando el pueblo de México más lo necesitó no se tuvo la capacidad de respuesta. Eso es lo que está pasando en estos momentos con los compañeros de Guerrero”.

La encargada de la construcción del Frente Amplio por México, remató su discurso sosteniendo que se va con la “misión cumplida”.

“Hoy me despido de este Senado con orgullo y mirando al país, les digo: misión cumplida”.

También la Cámara alta le concedió licencia indefinida a Verónica Delgadillo, la cual buscará la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano.