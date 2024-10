Senado aprueba reforma que impide impugnar la Constitución

octubre 25, 2024

Es enviada de inmediato a San Lázaro

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La mayoría de Morena y sus aliados, aprobaron con 86 votos en pro y 41 en contra la iniciativa de “supremacía constitucional” para hacer improcedentes el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política.

La oposición centró el debate en denunciar que con esta propuesta el país se encamina a una dictadura y a dejar en la indefensión a las y los ciudadanos, que no podrán impugnar ningún cambio constitucional.

Morena defendió la iniciativa presentada por Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Político, y negó que con la misma se elimine el control constitucional.

Sin embargo, el debate se desvió cuando Marko Cortés, presidente y senador del PAN, aludió a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, al afirmarle que “lo que están quitando es la posibilidad de que la gente se defienda ante un acto de autoridad, que es el amparo, no están permitiendo que la gente… y que haya cualquier tipo de control constitucional”.

Acusó al oficialismo de estar “ensoberbecidos de poder”.

Fernández Noroña respondió a la alusión:

“Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional, mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional, no existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo. (…) Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega a que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadores”.

El coordinador de Morena, Adán Augusto, arremetió contra Marko Cortés, al que acusó de confundir “la gimnasia con la magnesia”.

Lo emplazó otra vez a que presente la prueba de alguna sentencia de amparo en contra de alguna reforma constitucional, “no hay una sola”, sostuvo.

Dijo que como la oposición “no le alcanzan los votos y, mucho menos tienen los números, ni la representación suficiente en esta cámara para impedir que esta reforma pase, pues están solamente a base de chicanadas, de mentiras y de discursos falsos, intentando construir una realidad que, simplemente y sencillamente no es la realidad del México de hoy”.

Le recordó que “su jefe Calderón lo llama malo, mediocre y mentiroso, ya describió Calderón lo que es usted”, por eso “hoy su discurso está construido a base de mentiras”.

López Hernández volvió a acusar a Marko Cortés de robarse las subvenciones del senador aun del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez.

“¿Podría usted explicarle al senador Yunes, senador del grupo parlamentario del PAN, porque no le han depositado el dinero que ustedes ya cobraron por sus prerrogativas?”.

El líder del panismo reviró así:

“Ah, de lo de Yunes… (…) Primero, yo le quisiera decir coordinador que nosotros no controlamos el área administrativa de la Cámara de Diputados. Sí lo mandaron al grupo parlamentario fue indebido, y habría que ver por qué razón. (…) El día de ayer que nos dimos cuenta, de inmediato se mandó este escrito para pedir que nos indiquen como regresa el grupo parlamentario ese recurso que no pertenece obviamente a nuestro grupo parlamentario, para que usted tenga esa tranquilidad”.

Después, Marko Cortés aludió a Miguel Ángel Yunes Márquez y parafraseó al cantautor Juan Gabriel de que “lo que se ve no se juzga”, al afirmar que el veracruzano fue cooptado por Morena para que votara a favor de la reforma judicial.

“El compañero legislador va a decir aquí que no hubo ningún tipo de presión y, es cuando un criminal te tiene con la pistola en la sien, va a decir lo que ustedes le pidan”, aseveró

En tribuna apareció Yunes Márquez para afirmar que el PAN le roba sus subvenciones, que seguirá votando en conciencia en apoyo al régimen de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que nadie le puso una pistola en la sien para darle a Morena el voto que necesitaba para hacer viable la reforma judicial.

“Ya por segunda vez, de manera cobarde, soy aludido sin estar presente, es de cobardes hablar de quien no está presente. (…) No entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia por lo que yo pienso. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado, he votado en conciencia y en favor de México, he votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. (…) Más ridículo todavía el ver como vienen a decir que van a regresar los recursos que legítimamente me corresponden, cuando fueron a pedir el favor de quedarse con esos recursos para robárselos, esa es la realidad”.

En medio del debate, se desató una guerra de pancartas y lonas entre la oposición y el oficialismo.

Con megáfono en mano, senadores de Acción Nacional tomaron la tribuna y arengaron la frase: “Morena la dictadura”, mientras portaban pancartas con la frase “No a la dictadura en México”.

Los legisladores de Morena mostraron cartelones con los logotipos del PRI y del PAN y la leyenda: “La oposición moralmente derrotada”. En tanto, uno y otro grupo se disputaba la posesión de la tribuna.

En medio de la zacapela, los coordinadores y vicecoordinadores de Morena y el PAN, Adán Augusto López e Ignacio Mier y, Marko Cortés y Enrique Vargas, respectivamente, dialogaban para tratar de encauzar el orden en el pleno.

Antes, la asamblea rechazó una moción suspensiva presentada por la senadora Lilly Téllez, del PAN, que argumentó en tribuna así:

“Bajo piel de ovejas, Morena es una hiena, se les ve a los de Morena los colmillos podridos de autoritarismo, despotismo y absolutismo. Hoy perpetran el asalto al Poder Judicial para convertirlo en arma de extorsión de su partido”.

El presidente del PRI y senador, Alejandro Moreno afirmó que el dictamen “tiene muchos elementos que son una locura para presentar”.

Aseguró que el mismo “viola el principio de control constitucional, viola el principio de no retroactividad y protección de los derechos humanos, viola el principio de supremacía constitucional, elimina la posibilidad de presentar inconformidades contra reformas que sean no legales, que incurran en inconsistencias, y que sean fraudulentas”.

La minuta se envió a la Cámara de Diputados para su ratificación.