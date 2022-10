Senado avala citar a reunión de trabajo a titular de Conapesca

octubre 18, 2022

La Cámara de Senadores aprobó un dictamen para invitar al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, a una reunión de trabajo con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

De acuerdo con el resolutivo, que se aprobó sin discusión, en este encuentro se abordarán las condiciones del sector, las políticas de combate a la corrupción al interior del organismo y las medidas que desarrolla para evitar extorsiones contra los productores pesqueros de todo el país, así las restricciones comerciales impuestas por gobiernos extranjeros.

Además, el Pleno exhortó a los titulares de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y de la Secretaría de la Función Pública, para que informen sobre las acciones realizadas para atender el caso de extorsión en contra de productores pesqueros, el pasado 31 de marzo de 2022 en el Puerto de Mazatlán Sinaloa.

Las y los senadores destacaron que diversos centros de investigación, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, y diversas organizaciones no gubernamentales han documentado que en el país la pesca no reglamentada representa 40 por ciento de la captura total y que esa cifra no disminuyó con la pandemia de Covid-19.

Ello, afecta a las pescaderías que cumplen todos los requisitos legales impuestos por la autoridad; y pone en riesgo la biodiversidad de nuestro país.

“Esta situación nos pone a merced de otros Estados que exigen al nuestro cumplir con tratados internacionales que hemos suscrito en materia de protección ambiental y, al ser omisos, se nos imponen embargos que afectan severamente la economía nacional”, se destaca en el documento.