Senado busca alternativas para mantener trabajo pese al #Covid-19

marzo 18, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, recordó que desde el pasado 28 de febrero, el Senado de la República estableció medidas para prevenir el contagio del COVID19 y en este momento se buscan los acuerdos para compaginar la obligación constitucional de los legisladores con la contención de la enfermedad.

En entrevista, expresó que son muy respetables las opiniones de los senadores que han solicitado suspender las sesiones ordinarias, pero la Cámara de Senadores tiene que cumplir con un mandato constitucional que concluye hasta el 30 de abril.

Recordó que desde el día de ayer se ha reunido con los integrantes de la Junta de la Coordinación Política para poder encontrar la mejor alternativa.

“Yo estoy haciendo hincapié en que hagamos lo que marca la Ley. No podemos pasar por encima de ella. Tengo mis reservas todavía en cuento a la instalación de la Comisión Permanente porque la Constitución nos mandata terminar el periodo hasta el 30 de abril”, expresó.

Instalar antes de esa fecha a la Comisión Permanente, asentó, “implicaría una serie de acciones que no son reglamentarias, que no necesariamente son legales. Tendríamos que analizar cada uno de los aspectos”.

Recordó que también existe el planteamiento para seguir sesionado y suspender los trabajos cuando exista una necesidad muy concreta y sea útil “nuestro cierre para contener la transmisión del virus”.

En ese sentido, agregó, “podemos dejar abierto el periodo de sesiones, para poder convocar en cualquier caso de emergencia y poder tener la facultad de cerrar inmediatamente” las sesiones.

Expresó que los legisladores están en su derecho de hacer cualquier petición para suspender las sesiones ordinarias, pero “mi tarea es que se cumpla la Ley. No puedo dejar de convocar a sesiones porque ese es el mandato que tenemos. Hasta que no tengamos otro tipo de acuerdo del Pleno, en su totalidad, entonces no podríamos hacer ninguna otra sesión”.

Mónica Fernández Balboa recordó que desde el 28 de febrero se envió una circular a todas las áreas del Senado de la República para informar sobre las medidas de prevención: “notificamos a todos los senadores de la existencia del virus, les hicimos llegar toda la información de la Organización Mundial de la Salud, les proporcionamos gel antibacterial, cubrebocas”, entre otras acciones.