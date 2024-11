Senado reeligió a Rosario Piedra al frente de la CNDH

noviembre 13, 2024

Tras cantarse la votación, la hija de la legendaria Rosario Ibarra de Piedra rindió protesta de inmediato

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con 127 votos totales, 1 voto para Paulina Hernández, 87 para Rosario Piedra Ibarra y 36 votos para Nashieli Ramírez, sin abstenciones y tres votos nulos, el pleno del Senado reeligió a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029.

A la medianoche de este miércoles, la bancada guinda al unísono entono “Las Mañanitas” para festejar el cumpleaños 71 del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las Mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser día de tú cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta AMLO, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la Luna ya se metió. ¡Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador!”.

Previo, la bancada de Acción Nacional en voz del senador Ricardo Anaya, pidió garantías para la votación por cédula, que se hiciera mediante una mampara, que senadoras de ese partido metieron al pleno.

“Que la Mesa Directiva que representa la pluralidad de esta cámara, garantice que no están marcadas y mucho menos foliadas las boletas. (…) Que las y los senadores integrantes de la Mesa Directiva firmen las boletas como ocurre en todas las elecciones constitucionales. (…) Que quien vote lo pueda hacer a través de las mamparas, porque como pueden ver este lugar está lleno de cámaras, y eso atenta contra la secrecía del voto. (…) Que la boleta sea entregada a la persona en el momento inmediato anterior a ingresar a la mampara”.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, arremetió contra Anaya por su petición.

“No cabe duda que el pequeño calderoncito, heredero de aquellos que ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa el león que todos somos de su condición. Los de las historias de los fraudes, los de la experiencia en esto son ellos”.

La mayoría del oficialismo rechazó que los senadores votaran en una mampara.

María Martina Kantún Can, senadora de Morena, forcejó con algunas senadoras del PAN para quitar la mampara.

Mientras, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, le recordaba a la oposición que la mayoría manda.

“No, no regresa nada, esa mampara se va porque es uno de los acuerdos que tuvimos. (…) Bueno les dije que eso iba a pasar, les dije que eso iba a pasar. Hey, hey, hey hey, hey, senadora ¡qué violenta!, senadora. No, no, no, estoy viendo como está agrediendo con esos tubos, está agrediendo con esos tubos y eso no es correcto. ¡Basta!, de estar provocando, no estamos a su santa voluntad. Aquí manda la mayoría”.

Ya en la discusión, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fijaron postura en contra de la postulación de Piedra Ibarra en la terna, que integraban también Paulina Hernández Diz y Nashieli Ramírez Hernández.

El panista Ricardo Anaya, recordó a los senadores de Morena que al menos una decena de ellos no estaba de acuerdo que Piedra Ibarra repitiera y no votaría por ella.

Dio tres razones para no respaldar su continuidad. La principal, “porque la señora llegó hace cinco años a través de un fraude”, y pidió exhibir un video para demostrar su dicho, “votaron ciento dieciséis personas, se robaron dos votos para decir que sólo habían votado ciento catorce, se requerían setenta y ocho votos, y ella obtuvo solo setenta y cuatro”.

La emecista Alejandra Barrales, pidió desplegar una manta en uno de los muros del Salón de Plenos, para demostrar que Rosario Piedra no fue la mejor evaluada.

“No solo no fue de las tres mejores evaluadas, fue la peor evaluada, ahí está la lista. Esa lista no la hice yo, esa lista se conformó al interior de la Comisión de Derechos Humanos, en donde teniendo mayoría Morena y sus aliados le otorgaron un voto a la persona que hoy pusieron como parte integrante de esta terna”.

“En Morena ser palera tiene su recompensa”, afirmó en tribuna la priísta Cristina Ruiz Sandoval.

El panista Marko Cortés, cuestionó por qué Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, no presentó el dictamen, “¿será porque se expresó públicamente en contra de la reelección de Rosario Piedra?

Me llama la atención que Yeidckol Polevnsky haya tomado hoy licencia, ¿será a caso porque la presionaron para votar y ella prefiero no hacerlo?“.

Acusó que “claro que aquí hay gente que va a votar presionaba y obligada”.

“Pero, aquí el problema amigas y amigos es que ya se ve quien sigue meciendo la cuna, quien es el titiritero, porque la propuesta de Sheinbaum no era quien hoy parece que van a imponer. (…) Pero, cuando habló de quien es la mano que mece la cuna es que aquí la propuesta que parece que se va imponer es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. O es una cuota, o es un compromiso, o es una imposición, o no se ha cortado aquí el cordón umbilical”.

Antes, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, acusó a los panistas de ser “los adalides de la doble moral” por exhibir en la pasada legislatura su voto y no cumplir con la secrecía.

“Amarga realidad para algunos, los adalides de la doble moral. (…) Yo le pediría que pongan en las pantallas ese video de dos minutos para que conozcan los mexicanos la secrecía del voto de la que hablan los legisladores del Partido Acción Nacional, por cierto no veo por ahí la famosa mampara. (…) Lo que nosotros queremos dejar en claro es que ya basta de hipocresías, ya basta de la doble moral, y hablando en lenguaje popular: no se les olvide que el que escupe pa’rriba, del cielo le cae”.

Rosario Piedra después de ser reelecta, rindió protesta inmediata al cargo.