Senado se prepara para ratificar la Reforma Judicial en sede alterna

septiembre 3, 2024

El pleno del Senado aprobó con 81 votos en pro y 41 en contra, un acuerdo para que esta cámara por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, sesione en un recinto alterno.

Lo anterior, a la víspera en la Cámara Alta de la discusión y en su caso aprobación de la reforma al Poder Judicial, que se estima suceda la próxima semana.

El acuerdo establece que en caso de que en ninguna de las instalaciones dentro del recinto del Senado se cuente con las condiciones necesarias para las sesiones de cámara, “el pleno del Senado autoriza a la Mesa Directiva para que disponga de un local en la Ciudad de México que cuente con los servicios que requiere el trabajo del pleno del Senado”.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, en tribuna defendió el acuerdo:

“Se les olvides quienes sesionaban en la madrugada, incluso sin que se autorizara antes por el pleno del Senado, se les les olvida el Centro Banamex, y el Centro Bancomer y la mal llamada reforma energética y la mal llamada reforma educativa, que por cierto se revirtió en la legislatura pasada. Yo felicito la decisión de proponer una sede alterna”.

La priísta Claudia Anaya, cuestionó esta decisión del oficialismo:

“No hay ninguna amenaza que nos esté impidiendo la sesión, ¿no debemos darle a la cara a la gente?, no era eso lo que pregonaban cuando pendían el voto. Ahora, se quieren esconder, ahora se quieren ir abajo de un huizache. Allá muy ustedes, el pueblo se lo va a recriminar. Nosotros, el grupo parlamentario del PRI, queremos sesionar en esta nuestra sede oficial, queremos llevar a Parlamento Abierto la reforma judicial”.

Lilly Téllez, senadora del PAN, llamó bancada de mafiosos a Morena:

“Que poca memoria tienen, ¿que no decían que son diferentes? ¿Qué no se acuerdan que ustedes se oponían al cambio de sede?(…) O cómo ahorita llegaron, y ya se les olvidó que no se debe sesionar de espaldas al pueblo, traidores, no le tengan miedo al pueblo bancada de mafiosos, la sede es aquí”.

La morenista Lucía Trasviña, argumentó que el acuerdo era positivo:

“Podemos pensar en un fenómeno natural, en otro tipo de circunstancias que nos impidan sesionar en este recinto, porque ellos tienen facultades para que en un momento dado designen un recinto alterno para nosotros sacar la tarea, venimos del pueblo y somos del pueblo. Aunque sea abajo de un árbol vamos a sesionar”.

El acuerdo cobró vigencia este mismo martes.