Senado, sin acuerdo en reforma sobre outsourcing

hace 2 horas

México/Notimex. El senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró que aún no existe consenso entre las bancadas para regular la subcontratación.

Previo al inicio de la sesión en el Senado, indicó que el dictamen que se discute solo puede ser modificado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, o directamente en el pleno.

“Si ellos acuerdan subirlo al pleno, ya se discutirá en el pleno y veremos lo que vaya a suceder; si no, tendría que esperar la próxima semana”, comentó.

El presidente de la Comisión del Trabajo confió en que lo más seguro es que la discusión sobre el outsourcing se realice la siguiente semana, pues en este momento se recogen la opinión de los senadores.

Gómez Urrutia explicó que la sesión de la comisión, agendada para este miércoles, fue suspendida debido a que existía la alerta de que no tendrían quórum.

“Ayer íbamos a tener la reunión a las cinco de la tarde, pero se suspendió porque en parte había riesgo de que no hubiera quórum completo, había otras opiniones diferentes que dijimos, no vayamos a apresurar algo que ni siquiera íbamos a poder tener la reunión por falta de quórum, o no hubiéramos tenido los elementos suficientes para tomar la decisión”, agregó.