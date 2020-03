Senador condena reelección: Morena quiere mayoría

marzo 19, 2020

CDMX/AlMomentoMX. El senador Samuel García Sepúlveda señaló que el aval dado a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos se traduce en un “traje a la medida” para Morena que sólo busca mantener la mayoría de su bloque en las subsecuentes elecciones. “Si se les llega a ocurrir subir el tema de reelección, así de contundente, no vamos a hacerle el trabajo sucio a Morena y menos cuando sabemos que traen encima este traje a la medida para seguir siendo mayoría calificada”, dijo.

El emecista argumentó que los legisladores deben acatar la ley vigente y no buscar una salida para mantenerse en los escaños del Congreso de la Unión. “A Morena, decirles que ellos no le van a dar en la madre a la primera y segunda transformación, que sufragio efectivo no reelección. No se vale violando el proceso sin trámite, sin votación en comisiones, pretendan hacer un traje a la medida para una sola cosa: Morena quiere conservar mayoría en 2021”.

“No vamos a permitir y menos para revivir al PES, que si estos diputados y senadores ya fueron electos con una ley vigente pretendan cambiarla para aplicarse una posterior hacia el pasado y quedarse con trampa con clientelismo, violando la igualdad, (…) no vamos a permitir por ninguna manera que pase esa reforma a la ley electoral”, dijo.

El legislador subrayó que la reforma atenta contra los equilibrios, los contrapesos y mantendría un autoritarismo facilitado por la mayoría del bloque morenista en San Lázaro. “A México no le podemos dar otro autoritarismo como el que hoy tenemos porque entonces sí ya no será tan sólo un tema de salud o económico, sino un desastre completito”.