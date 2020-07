Senador exige apoyo para 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo

julio 21, 2020

Juan David Castilla. Xalapa. La bancada panista en el Senado de la República reprobó que no se haya tomado en cuenta el Ingreso Básico Universal, para apoyar a los más de 12 millones de mexicanos que se han quedado sin empleo y perdido sus ingresos por la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19).



Así lo dio a conocer el senador Julen Rementería del Puerto, quien añadió que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parecieran no tener interés en apoyar a la población más vulnerable.



“Hay 12 millones de personas sin empleo que este gobierno no ha querido apoyar, datos de los mismos organismos públicos de la 4T, en lugar de venir aquí a ver cómo hacer para ayudar, se viene a justificar por qué no se les ayudó en las pasadas administraciones”.



En sesión de la Comisión Permanente, el Legislador del Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra del decreto que convoca a la Cámara de Senadores a un segundo periodo de sesiones extraordinario, donde se excluyó el apoyo a los mexicanos que se han visto afectados económicamente por la contingencia sanitaria.



“Lo que está claro es que ustedes no están haciendo bien, tenemos lo que está pasando, se dice que no hay deuda, por favor, no engañen a la gente, hoy la deuda ha crecido muchísimo en proporción del PIB, representa mucho más de lo que era antes la economía en nuestro país; y hoy no vemos condiciones de ir a un periodo extraordinario sin resolver las necesidades de millones de mexicanos”.



Rementeria del Puerto recordó que la mayoría de los mexicanos votaron por el gobierno actual y está a la espera de un apoyo por la difícil situación actual que enfrentan las familias.



“¿Dónde está esa oferta del presidente apenas hace unas cuantas semanas, que iba a crear dos millones de empleos en este año?, ¡mentira!, está por acabar el mes de julio y no es cierto, siguen cayendo los empleos, no nos rasguemos las vestiduras, los que mienten y los que engañan al pueblo no están del lado del PAN, están del lado de la mayoría, de ustedes”, remató el Senador panista.