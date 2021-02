Senador Francisco Salazar augura fracaso de la reforma a la Ley de Electricidad

febrero 26, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Aunque la propuesta de reformar la Ley de la Industria Eléctrica sea aprobada por la Cámara de diputados y la de Senadores, va a ser un fracaso, ya que se acumularán las controversias y amparos que impedirán que ésta se aplique en los hechos, aseguró el senador Francisco Salazar Sáenz.

Fueron desechadas todas las reservas que argumentó la oposición ante este proyecto de ley propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que insisto y pronostico que será un fracaso esta ley, aunque pase por las Cámaras, insistió el legislador por San Luis Potosí en rueda de prensa.

“Viene la lluvia de amparos, porque la ley protege y no puede haber una ley con efecto retroactivo, no le puedes aplicar una ley a una persona porque cumplió la ley hace un año, si la ley cambia no se puede aplicar de manera retroactiva, eso es inconstitucional, pero va a tener amparos, va a tener controversias, va a tener pleitos internacionales y ¿cuánto van a costar los abogados para defender las incongruencias que dice la ley de Andrés Manuel?”, cuestionó.

Y agregó que “ojalá los senadores del Verde y de Morena tengan conciencia, y puede ser que la podamos modificar para que no sea tan dañina para el país”.

Aseguró que la afectación que está haciendo al cambio climático no la ha entendido el presidente López Obrador, además de que pretende que el Estado rija la economía.

“No entiende que este es un problema de ciencia, no es un problema de ideología, no es un problema de voluntad”, añadió.

En ese sentido, el senador panista explicó que la combustión de combustibles fósiles genera CO2, dióxido de carbono, el cual se va a la atmósfera y tiene un efecto invernadero, es por eso que el clima se vuelve mucho más drástico: inviernos mucho más fríos, veranos mucho más secos y tormentosos.

“También se genera en la combustión SO2, que es dióxido de azufre y SO3 que es anhídrido sulfúrico, le ponen agua y se vuelve ácido sulfúrico, la lluvia ácida y nano partículas de carbón que no se quema”, y todo porque “ellos (el presidente y legisladores que lo apoyan) creen que pueden seguir echando porquerías a la atmósfera”, acotó.

Salazar Sáenz subrayó que con estas “ocurrencias presidenciales” se están ahuyentando las inversiones extranjeras y cuestionó: “¿quién va a invertir en un país en donde no permiten que tengas un abogado, donde te cambian las leyes cada que se le ocurra al Presidente, donde te insultan porque tienes utilidades?”.

Sobre el tema de la campaña de vacunación que realiza el Gobierno federal para combatir la pandemia del Covid-19, el legislador panista reprobó que los organizadores, los “servidores de la Nación” siguen provocando “tumultos”, de la gente que está en espera de las vacunas, incluso toda la noche haciendo filas.

Hasta ayer, y con las cifras oficiales, se rebasaron los 2 millones de personas contagiadas por Covid-19 en el país, por lo que reflexionó que si están vacunando a un ritmo de 100 mil personas por día, para llegar a los 13 millones de adultos mayores, como lo prometió el presidente, se necesitan 130 días, “o sea que es imposible que se cumpla la promesa presidencial”.

De las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el desafuero en su contra, aseguró que, en el Gobierno de la 4T están enojados porque el gobernador les ha enfrentado de manera directa y es alguien que no se va a quedar callado.

“Están enojados porque es muy bronco, mi amigo, mi tocayo, lo conozco y es muy derecho y muy frontal, es del norte, no se va a quedar cruzado de brazos Cabeza de Vaca, va a responder una por una a todas las acusaciones”, dijo.

Concluyó mencionando que este asunto no proviene de la Fiscalía, es una “instrucción presidencial”, pero Cabeza de Vaca “es un gobernador exitoso, pero, además un gobernador que no se queda callado, y sé que la va a librar”.