Senador Samuel García se disculpa por «broma» machista a su esposa

agosto 10, 2020

Carlos Guzmán/CDMX. Esta tarde el senador Samuel García ofreció disculpas a su esposa Mariana Rodríguez y a las mujeres del país que se hayan sentido ofendidas tras reconocer su error por los comentarios machistas que realizó en un video en vivo anoche en Instagram.

El senador actualmente se encuentra cuidando a su esposa, quien dio positivo por coronavirus el fin de semana.

Movimiento Ciudadano es discurso feminista y prácticas machistas. Samuel García es una basura. pic.twitter.com/tCipDNL2EG — Julián (@Julianatilano) August 10, 2020

«Mariana, una disculpa; una disculpa hoy en tu cumpleaños número 25. Me duele mucho que por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones; te lleguen tantos de reproche, de indignación, de mujeres que están muy molestas conmigo.

«A todas las mujeres una sincera disculpa, no hay palabras, me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta causa. Hemos estado en pie de lucha en materia de paridad a nivel local cuando fui diputado, ahora a nivel nacional; la Ley Abril Pérez Sagaón para evitar agresiones y violencia a las mujeres, los más bien, las Fiscalías especializadas en feminicidios y seguiré trabajando», dijo.

El legislador reconoció que su comportamiento fue retrógrada y no hay justificación alguna a sus comentarios realizados. Asimismo, resaltó la lucha por la paridad que se lleva a cabo en el país y de la cual es parte su partido Movimiento Ciudadano.

«Me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme, porque no hay justificación.

«A todo Movimiento Ciudadano, a las mujeres de Movimiento Ciudadano una disculpa también, sé que las metí en broncas y de ustedes lo que pido es que me ayuden, ustedes son expertas, son mis aliadas en estos temas. Hacen talleres, cursos diarios, invítenme, acéptenme porque quiero aprender; ya me cansé de este tipo de fallos y errores de una cultura patriarcal machista que no se cómo agarré, pero estoy convencido que quiero ya sacar», dijo.

Finalmente, García señaló que el gran cáncer del país es el machismo, y se comprometió a apoyar aún más la causa de la igualdad.

«A mí familia, a mí mamá, a mis hermanas, mis amigas, ustedes me conocen; no soy machista ni intolerante, al contrario, veo en ustedes, siempre lo he dicho, desde que leí el libro de David Noel, que el gran pecado capital de este País es el machismo, porque hace menos al 50 por ciento de nuestra población, es un cáncer aún peor que la corrupción pero tengo que poner el ejemplo y me pondré a trabajar.

«No hay palabras, pero sí mucho trabajo. Verán en mí otro vocabulario, otra actitud y mucho más proactivo en estas causas, un poco, un mucho más feminista, pero me verán realmente comprometido porque hoy me cae el veinte de lo desafortunado y estúpido que fui con estas palabras. A todos una disculpa», concluyó.