Senadora advierte sobre despido de 85 gestores de salud en Guanajuato

marzo 12, 2020

Guanajuato/Notimex. La Secretaría de Salud de Guanajuato despidió a 85 gestores de salud de las ocho jurisdicciones sanitarias, a pesar de que haber recibido recurso federal para pagar sus sueldos del Instituto de Salud para el Bienestar, denunció la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre.

A través de un video difundido en las redes sociales, la legisladora expuso que mañana viernes fueron citados a partir de las 9:00 de la mañana en distintos municipios de Guanajuato, pero previo a ello, la dependencia estatal le pidió a los médicos que “no armen un drama”, para que no se sepa.

“Les piden que no armen drama y que no se sepa, eso no es grandeza. Guanajuato no tiene el mejor sistema de salud del país”, exclamó.

Vázquez Alatorre relató que en semanas pasadas ofreció apoyo a los ciudadanos en los centros de Salud de la entidad, por lo que estuvo compartiendo un número de contacto para que la ciudadanía se comunicara. Refirió que ante este apoyo, el gobierno del estado se molestó, pues ha sido atacada y hostigada.

“Mucha gente se ha visto beneficiada porque han reportado situaciones de salud en las que se les ha podido ayudar (…) se han recibido solicitudes de todas las instituciones de salud, de estás, el 60 por ciento son del estado de Guanajuato y el 30 por ciento es del IMSS y el 10 por ciento del ISSSTE”, señaló.

Antares Vázquez dijo que se enteró que gran parte del personal de salud operan en un estado de precariedad contractual, pero son los gestores de salud los que ahora ya no podrán laborar ahí.

Recordó que los gestores de salud fueron creados dentro del modelo del Seguro Popular, sin embargo, por tener funciones de médico o médica, se encargan de ayudar, colaborar con los pacientes, así como garantizar sus medicamentos, tienen una gran aceptación social, pero ahora “los quieren correr, los van a correr y están citados para ser liquidados”.

“A pesar de que el Gobierno del Estado no se adhirió al Insabi, mantuvo el dinero necesario para pagarles a los gestores de salud, con la condición de que fueran distribuidos en las Unidades Médicas de primer nivel, como lo son los Centros de Salud, que hacen muchísima falta, por eso no hay fichas suficientes y no se les atiende con toda la rapidez que requieren los usuarios”, concluyó.