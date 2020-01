Senadora de Baja reprueba nuevos impuestos en frontera

Redacción/México.- La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que los bajacalifornianos recibieron el 2020 con arteros aumentos en impuestos, y se encontró con otros de nueva creación por parte de Morena, esto, de espaldas a los ciudadanos.



La senadora por Baja California, mencionó que con el argumento de que recibieron sus finanzas en quebranto, tanto los gobiernos federal, estatal y los municipales, aplicaron aumentos en diversos temas, que terminarán pagando los bajacalifornianos de sus bolsillos.



Un ejemplo de cómo trabaja Morena y sus secuaces se dio la noche del martes 31 de diciembre, que a tan solo unas horas de la llegada del 2020, convocaron a una sesión extraordinaria con el fin de aprobar nuevos impuestos a las gasolinas, el gas LP, las casas de empeño y al servicio de hospedaje por medio de aplicaciones digitales.



Hay que señalar que estos impuestos no fueron presentados durante la comparecencia del secretario de Hacienda estatal, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura del Estado, por lo que no existía antecedente de esta intención.



Gina Cruz expuso que con toda prisa y por medio del mayoriteo, los diputados locales de Morena le dieron la espalda a los bajacalifornianos, al aprobar la serie de nuevos impuestos sin mediar el análisis ni la discusión, solo obedeciendo la voluntad del Ejecutivo en turno.



También se ha incrementado el impuesto a los espectáculos públicos, así como el Impuesto Sobre Producto del Trabajo Personal, que perjudicará principalmente a los empresarios, las inversiones y la creación de nuevos empleos. Todos estos aumentos se dan cuando se han presentado recortes en organismos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ItaipBC).



Además de que programas como el de las estancias infantiles tienen un futuro incierto, así como otras muchas asociaciones civiles que les han cortado el recurso con el pretexto de que la gran mayoría de ellas solo servían a los intereses de un Partido político.



Gina Cruz manifestó que como legisladora federal, estará vigilante de la correcta aplicación de los recursos que sean recaudados mediante estos impuestos que se incrementaron y de los que se hicieron a capricho del gobernante en turno.



Si bien es cierto, que la situación económica del Estado y municipios se encuentra en una situación crítica, no es a través del saqueo de los bolsillos a los ciudadanos como se debe solucionar esta situación.



Deben hacer uso de la cercanía que presumen con el Ejecutivo federal para que este, otorgue los recursos que por justicia le corresponde a Baja California, que es una de las entidades que más aporta al erario federal, y de las que menos recibe a cambio, expresó la legisladora mexicalense.

Con información de Monitor Económico.