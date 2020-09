Senadora sugiere a Jorge Alcocer que renuncie durante comparecencia de la Secretaría de Salud

septiembre 30, 2020

Carlos Guzmán/CDMX. Con los mismos argumentos de los opositores tanto al actual gobierno, este miércoles se efectuó en el Senado de la República la segunda comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

En el marco de la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el también investigador escuchó atentamente las dos rondas de cuestionamientos por parte de los legisladores.

En el tradicional “juego de mantas” donde los integrantes del Partido Acción Nacional colocaron detrás del secretario un simil del nuevo etiquetado para alimentos chatarra donde se leía “exceso de corrupción” y lo del partido en el Gobierno agradeciendo la labor de médicos y enfermeras en la lucha por salvar a los 738,163 casos confirmados de Coronavirus SARS COV-2, y donde los legisladores más críticos le subrayaron a Alcocer Varela los 77,163 que desgraciadamente han muerto, el también catedrático reiteró las explicaciones sobre el porqué de ambas cifras.

En la segunda y última ronda de cuestionamientos, el tema que le fue duramente cuestionado, fue el de la falta de medicamentos para niños con cáncer y el aumento, de más de 200% en el precio en el que actualmente se compran los oncológicos comparado con el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, Alcocer desmintió esta cifra, al reiterar que ahora se hace compra consolidada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los senadores de oposición le recordaron al también investigador el registro de 699 días que tienen, dijeron, los infantes con este tipo de enfermedad sin recibir su dotación de medicinas.

En el caso del nuevo Coronavirus, donde fue duramente cuestionado también sobre el porqué mantenía al subsecretario Hugo López Gattel en el cargo siendo que, a decir de legisladores de oposición ha mostrado su no aptitud para manejar la pandemia, aunado al no buscar hacer la mayor cantidad de pruebas posible y no sugerir al presidente de México, el funcionario recordó que este es un elemento auxiliar y no es necesario portarlo si se guarda la denominada “Sana Distancia”, mostrando el porqué al tiempo de retirarse la mascarilla en el pleno.

Alcocer defendió la creación y resultados del INSABI al mostrar cómo, desde su percepción, en el caso de niños con tratamiento contra el cáncer, exponiendo que, pese a la reconversión de hospitales a atención de pacientes con COVID-19, se siguió brindando la atención a los infantes con este mal.

Sobre el tema de las vacunas, en el caso de la Influenza estacional, reveló que ya se comenzó a vacunar a la población con 35 millones de dosis que ya están disponibles en todo el Sector Salud.

En el caso del tema de la vacuna contra el

Coronavirus SARS COV-2, Alcocer reveló que sería en diciembre cuando se pueda hacer el pago de las primeras dosis al laboratorio que demuestre la efectividad de sus biológicos.

Ya para terminar, el tema de los cachitos de la Lotería Nacional de rifa del costo equivalente al avión presidencial volvió a salir, donde el cuestionamiento sobre la falta de equipo personal médico y de enfermería.

Finalmente, la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez, en su exposición le recriminó al secretario Alcocer su supuesta omisión a atender a madres y niños con cáncer así como la necesidad de atender a estos mensualmente en la comisión de salud de la Cámara Alta, y su “complicidad” en el mal manejo de la pandemia del Coronavirus por el subsecretario Hugo López Gattel, para lo cual le llevó al pleno, incluso su renuncia como cabeza de sector. El secretario de Salud sólo accedió a firmarle el atender cada mes a los afectados por cáncer.