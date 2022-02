Senadoras y senadores urgen atender, sin tintes partidistas, la crisis de seguridad

febrero 17, 2022

Redacción/El Demócrata. Senadoras y senadores de la República coincidieron en la necesidad de trabajar juntos y dejar de politizar la crisis de seguridad que enfrenta el Estado mexicano para combatir esta problemática, así como revisar la estrategia del Gobierno Federal en la materia para brindar los resultados que la ciudadanía reclama.

Durante la inauguración de las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad”, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez, representantes de las diversas fuerzas políticas que integran la Cámara de Senadores se posicionaron sobre el tema y presentaron propuestas para fortalecer a las instituciones en la materia.

Por Morena, la senadora Imelda Castro Castro aseveró que una de las principales deudas del Estado mexicano con las y los ciudadanos es la de garantizar plenamente la paz y la tranquilidad. En ese sentido, destacó las “acciones contundentes” del Ejecutivo Federal para hacer frente a este reto mediante políticas sociales que buscan erradicar la desigualdad.

Es necesario encontrar entre todos, sin ningún tinte partidista, las soluciones que permitan avanzar en la cruzada por la pacificación del país, así como salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los mexicanos en el clima de violencia generado por el crimen organizado.

El coordinador de la bancada del PAN, senador Julen Rementería del Puerto, lamentó que este problema se partidice, pues se tendría que aceptar que se trata de un problema de todos, “no de ahora ni de unos. Deberíamos dejar fuera la parte partidista y buscar lo mejor para México”, reiteró.

A juicio de su partido, sostuvo, la estrategia de la administración actual no está bien conformada, pues a tres años de gobierno aún no se define con claridad el objetivo de ésta. “Claramente la estrategia planteada no ha dado los resultados que quisiéramos; tenemos que recomponerla para encontrar la pacificación que demanda el país”, aseveró.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, afirmó que cada día se vuelve más urgente el pendiente en materia de seguridad, ya que “no es posible afianzar ningún tipo de bienestar ni garantizar el ejercicio pleno de los derechos y las libertades, si no podemos asegurar un piso mínimo para la contención de la delincuencia”.

En su Grupo Parlamentario, expresó, tienen claro que esta Legislatura tiene una enorme responsabilidad frente a la ciudadanía, la de combatir la crisis en materia de seguridad que atraviesa el país. La legisladora enfatizó que este asunto les compete a todas las instituciones del Estado, por lo que deben buscar los consensos mínimos para hacer frente al problema.

Por Movimiento Ciudadano, su coordinador, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que, a tres años de su implementación, la estrategia de seguridad pública fracasó, y a la Guardia Nacional se le desvirtuó su naturaleza civil y se convirtió en el cuerpo de seguridad que más quejas recibe por violación de derechos humanos.

Además, denunció que la violencia se recrudeció en diversas entidades del país, ya que la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó un 70 por ciento en los últimos seis años. “Es urgente cambiar el rumbo de la seguridad pública”, enfatizó el legislador.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, líder del Grupo Parlamentario del PRD, indicó que México atraviesa por un momento complejo, por lo que se debe replantear la estrategia de seguridad del Ejecutivo, ya que los datos duros demuestran que no funciona a cabalidad.

Señaló que 85 por ciento de los delitos que se cometen en este país son del fuero común; sin embargo, sólo se habla de la Guardia Nacional, la cual tiene tareas en materia Federal. Por ello, el legislador urgió a establecer un programa para el fortalecimiento de los cuerpos policiales estatales y municipales.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, dijo estar desilusionada, ya que se hizo un gran trabajo para crear una Guardia Nacional con estricto carácter civil y ahora ejerce funciones militares que nada tienen que ver con la seguridad pública, lo cual está desapegado al marco constitucional.

Antes de aprobar cualquier reforma sobre esta institución, agregó, es imprescindible contar con un diagnóstico exhaustivo sobre su desempeño para tomar una ruta adecuada.

“Creemos firmemente en el derecho a la reinserción social, en la justicia transformativa y en una política de seguridad que sirva como un proyecto de Estado y no como un proyecto político que favorezca intereses privados”, asentó la senadora.

Las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad” consta de nueve mesas de trabajo divididas en tres días: hoy, con el tema “Diagnóstico y Desafíos de la Seguridad en México”; el 23 de febrero se abordará la “Situación y el Enfoque de las Políticas Públicas en Materia de Seguridad”; y el 6 de marzo “Modelos Institucionales para la Atención de los Desafíos de Seguridad en México”.