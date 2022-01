Senadores impulsan acuerdo sobre acervo cultural de pueblos originarios

enero 19, 2022

Redacción/El Demócrata. La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, acordó elaborar dos puntos de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) un informe detallado sobre el cumplimiento de las funciones y tareas que la ley lo obliga para realizar políticas públicas; así como para conocer el estado que guarda el acervo cultural de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

En reunión de trabajo, que se llevó a cabo a distancia, la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, propuso gestionar para que el INPI cuente con los recursos que tenía destinados a dos programas importantes para la población indígena.

“Ya no se está apoyando a las casas de la mujer indígena, y el otro programa es el de las casas del niño indígena”, que apoya a menores que tienen salir de su casa a los seis años para estudiar, porque en sus comunidades no cuentan con red de Internet o no tiene una computadora, expresó.

Por su parte, la senadora Susana Harp Iturribarría, de Morena, consideró necesario encontrar canales de apoyo para resguardar la colección tan importante y el acervo cultural de los artesanos indígenas que se encuentran en riesgo.

En tanto, el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, pidió a la Comisión revisar la aplicación de las políticas públicas que se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como conocer a detalle su aplicación y destino en las entidades federativas.

Por su parte, el senador Marco Antonio Gama Basarte, del PAN, propuso que esta Comisión haga presencia, a través foros, en las distintas zonas indígenas del país, pues “tenemos la obligación de acercarnos con las comunidades indígenas del país y no sólo tratar el tema dentro del Senado”.

Mientras que el senador Casimiro Méndez Ortiz, de Morena, comentó la importancia de continuar enriqueciendo el Programa Anual de Trabajo de la Comisión a lo largo del presente año legislativo.

En la reunión de trabajo se ratificó además a Arnulfo Embriz Osorio, como secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas.