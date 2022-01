Senadores pretenden golpe político en Veracruz: Antares Vázquez

enero 6, 2022

Redacción/En Contacto. La senadora de Morena, Antares Vázquez, respalda al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y afirmó en entrevista exclusiva para En Contacto de Avanoticias que el también senador y coordinador del Poder Legislativo, Ricardo Monreal Ávila, ha violado el reglamento interno al crear una comisión especial.

A decir del también morenista Monreal Ávila, la comisión fue creada para analizar el estado de derecho en Veracruz, que a su parecer es nulo y muestra de ello sería la detención de seis jóvenes por el delito de ultrajes a la autoridad y la detención de su colaborador.

En ese sentido, Antares Vázquez acusó que los senadores que integraron la comisión pretenden un golpe político en el estado para sacar raja político y agregó que dicha comisión no tiene legalidad y no está a título del Senado, por lo que no pueden pedir la disolución de poderes.