Señalan a Britney Spears de racista por post en IG

agosto 11, 2022

Redacción/El Demócrata. Tras discusiones de Britney Spears con su ex esposo y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, la «Princesa del pop» explotó después de que su ex marido ventilara asuntos personales como el de que sus dos hijo no quieren verla.

Después de la declaración de Kevin Federline en el medio británico Daily Mail, dando a entender que ellos se encuentran avergonzados por los constantes desnudos de la artista, misma que ella no duda en hacer públicos a través de Instagram; La cantante mediante en un post de la red social Instagram, explicó extensamente que el individuo lleva a cabo un juego sucio para desprestigiarla y alejarla de sus hijos.

En el mensaje Britney incluyó una frase que no fue del agrado de sus seguidores y otros, pues fueron consideradas racismo.

Luego de la polémica que se desató, el post por el que Britney Spears fue acusada de racismo, lo borró de su cuenta oficial de la plataforma Instagram.

El texto de aproximadamente cuatro páginas, «La princesa del pop» comentó que tiene el corazón roto por la indiferencia de sus hijos.

Según su testimonio, ellos se niegan a convivir y durante las visitas establecidas por el juez sólo se encierran en sus habitaciones; incluso no se quedan con ella los dos días estipulados por la ley.

La artista dejó sobre la mesa que Kevin Federline no puede juzgar la forma en la que ella vive y se muestra públicamente, pues en el proceso de crianza expuso a los jóvenes a “un hogar que tiene más hierba que Ludacris, 50 Cent, Jay Z y Puff Daddy juntos”.

Aquí es donde señalaron a la artista de racista, al comparar a su ex esposo con estrellas del rap, todas afrodescendientes, por su asiduo consumo de marihuana.

Aunque generalmente sus seguidores se ponen del lado de la cantante, en esta ocasión cuestionaron que haya evidenciado su mentalidad prejuiciosa.