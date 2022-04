Sentencia de 60 años a July Raquel «N» es un acto de justicia: Gobernador

abril 20, 2022

Yhadira Paredes. Xalapa. Como un acto de justicia calificó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez la sentencia de 60 años de prisión obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de July Raquel “N”, por su participación en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, en Xalapa.

En conferencia de prensa, el mandatario reconoció el trabajo del personal de la Fiscalía y de la titular Verónica Hernández Giádans, así como a los jueces del Tribunal Superior de Justicia por hacer justicia.

“Mi reconocimiento a los equipos profesionales de la Fiscalía General del Estado, ministeriales, fiscales y elementos de investigación por lograr la sentencia a una de los responsables de homicidio de la rectora particular en Xalapa, como lo habíamos dicho desde el momento del asesinato se iba a hacer justicia, no habría impunidad”.

Aseguró que en este proceso se enfrentó a muchos recursos que interpuso por parte de quien pretendía evadirse de la justicia, con lo que finalmente se demuestra que sí es responsable y que no se violaron los procedimientos a que tiene derecho y que da pie a una sentencia formal de 60 años.

“Mi reconocimiento a la licencia Verónica Hernández Guiadas porque van cumpliendo que en Veracruz no hay impunidad y al Poder Judicial del Estado, porque aquí mismo he nombrado a algunos jueces que actúan en contrasentido de la justicia, me veo obligado y quiero reconocer a quien hace su labor”.

VERACRUZ SIGUE A LA BAJA EN HOMICIDIOS

Ahí aprovechó para destacar que en el reporte que entrega cada 20 de mes la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, donde se corrobora, dijo, que van avanzando en el tema de seguridad en el estado.

“Nuevamente se reconoce a Veracruz en la tasa de homicidios para el mes de marzo, cada 20 se da a conocer el diagnóstico y valoración (…) está más allá de la mitad de la tabla, nuevamente en marzo, enero, febrero y marzo esto se logra a través de una coordinación y porque existe una estrategia de ir al fondo del problema”.