«Sentí la muerte»: Carlos Bonavides, a su salida del hospital

Xalapa, Ver.- El actor y comediante Carlos Bonavides habla de su estado de salud luego de ser hospitalizado de urgencia, por un cuadro grave de deshidratación.

Su estado de salud era preocupante ya que solo tiene un riñón, pues en 2018 se le tuvo que extirpar porque tenía un tumor: “Esta vez me ví muy malo, a pesar de que me quitaron un riñón, de que tengo una fístula, que me quitaron la vesícula, esta vez me asusté porque la diarrea que me dio hagan de cuenta que era una manguera de bombero, tuve una deshidratación espantosa”.

En entrevista, el actor reveló que previo a ser hospitalizado, cuando estaba en la camilla del hospital tuvo un desmayo que lo hizo pensar que su vida había llegado a su fin: “Lo grave fue cuando estaba yo en la camilla me desguancé tanto que me desmayé , ese desmayo, me fui y yo sentí que pues ya había llegado la hora porque sí sentí la muerte”. Fueron palabras del actor.