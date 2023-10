SEP, Cultura e INAH presentan el libro multigrado Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad

octubre 11, 2023

Como parte de las actividades de la 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), la secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, presentó el libro multigrado Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad.

Con la presencia del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, la titular de la SEP informó que este ejemplar, que forma parte de la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos, ya se distribuyó a siete millones de estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria en todo el país.

En el Auditorio “Fray Bernardino de Sahagún” del Museo Nacional de Antropología, la secretaria de Educación Pública dijo que a partir de su lectura, maestras, maestros, estudiantes y familias contarán con información espléndidamente estructurada y presentada, la cual les permitirá emprender una travesía única.

“El Gobierno de México tiene como uno de sus proyectos ejemplares la educación de carácter humanista y científica. Por ello, ha puesto en marcha una propuesta formativa basada en la recuperación de la identidad nacional, la cual fomenta el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país.”

Abundó que, dentro de esa propuesta, se incluyó la publicación del libro La grandeza de México (publicado en 2022), en el que investigadores del INAH crearon un recorrido, pensado para docentes de Educación Básica, de todo el devenir de la nación, empezando por la formación geológica de su propio territorio y llegando a la época actual de transformación democrática y social.

El libro que ahora se presenta, destacó, es una adaptación de La grandeza de México, realizada desde la SEP, para ser leído por estudiantes de educación primaria; ello, gracias a un equipo de pedagogos encabezado por la docente Ana María Prieto Hernández, responsable de la adaptación pedagógica de los textos.

La maestra Ana María Prieto Hernández hizo hincapié en que enseñar y aprender historia no sólo es que los alumnos se aproximen a un discurso ya organizado, sino, más bien, lograr que se piensen a sí mismos y se acerquen e interpreten las fuentes históricas. Dijo que en el libro no sólo se encontrará la historia, sino géneros como la crónica o las descripciones, por lo que no se limita a una narrativa.

Por parte de los autores invitados a colaborar en la publicación, el investigador del Centro INAH Morelos, Eduardo Corona Martínez, señaló que en el libro multigrado las y los jóvenes lectores podrán tener acceso a información científica actualizada de campos como la paleontología, la historia, la geografía, la lingüística y la antropología, entre otras disciplinas.

“Me congratulo de que se haya hecho tanto el primer libro, La grandeza de México, como este, Nuestros saberes…, ya que ambos constituyen esfuerzos fundamentales para impulsar la educación de México, a través de conceptos modernos”.

El investigador adscrito a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, Carlos San Juan Victoria, enfatizó: “Es una alegría infinita que un sistema de investigación de altísima calidad, como el INAH, haya podido generar esta iniciativa, elaborarla y recibir el apoyo del Estado, ya que se requiere una multiplicidad de especialistas para generar un libro de esta calidad”.

En la presentación de la obra estuvieron la coordinadora nacional de Difusión del INAH, Beatriz Quintana Hinojosa; el historiador Salvador Rueda Smithers y el editor Jaime Bali West.