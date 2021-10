Ser joven no es garantía para confiarse del Covid-19: Salvador Beristaín

octubre 10, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Ser joven no es garantía de estar fuera del alcance del contagio del Covid-19, aseveró el director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz, Salvador Beristaín Hernández, quien dijo que actualmente las estadísticas y las investigaciones revelan que son más susceptibles a enfermarse.

Recordó que al inicio de la pandemia por coronavirus las estadísticas reflejaban que los jóvenes y niños no estaban siendo afectados por este problema de salud, pues solo eran los adultos y personas con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, obesidad y otros los más afectados.

“El ser joven no es garantía de estar fuera de peligro de contagiarse y hay factores riego que entorpecen una buena evolución, como diabetes, tabaquismo, les recordamos que el contagio se da por respirar gotículas contaminada, es importante recalcar que hay personas que están infectadas y no presentan síntomas por lo que pueden contagiar a sus contactos sin darse cuenta”.

En ese sentido, dijo, las recomendaciones para evitar el contagio deben mantenerse, la sana distancia, cuando esté cerca de las personas usar el cubrebocas, lavado frecuente de manos, si tiene alguna reunión asegurarse que sea un número peque y en lugares abiertos.

“Ante cualquier síntoma es necesario quedarse en casa, acudir a revisión médica, las personas no vacunadas si no siguen las recomendaciones se pueden afectar y contagiar con los que viven, no bajen la guardia, la enfermedad ha dejado secuelas como fatiga, mareos, o problemas respiratorios por eso es mejor prevenir”, concluyó.