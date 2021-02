Seré candidato independiente y vamos a dignificar Xalapa: Raúl Arias

febrero 4, 2021

Redacción/Xalapa.- El doctor quien fuera catedrático de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, platicó para En Contacto sobre su posible aspiración a la candidatura independiente por la alcaldía de Xalapa

“Se ha creado una legislación para que prácticamente no haya candidatos independientes, he tenido que pasar desde la creación de una asociación civil, registrarla ante el SAT, abrir cuentas bancarias, más llenar toda la documentación para registrarnos ante el OPLE… y en este momento estamos en el último requisito que es el más difícil, que es alcanzar el mínimo del tres por ciento de firmas del padrón electoral, que serían 12 mil como mínimas… pero la aplicación para recoger las firmas no sirve”, reclamó el aspirante.

Sin embargo, Arias Lovillo no se muestra desanimado sobre su posible candidatura y asegura que trabajará de la mano con los ciudadanos para estar presente en la boleta electoral del próximo 06 de Junio. “Llevamos muy pocas, es la realidad, pero hay un alto contraste entre la recaudación de firmas y el entusiasmo de la gente… en las encuestas está muy claro que la gente está dispuesta a votar primero por un candidato independiente que por un candidato de partido político… además está muy claro que la gente no vota por un partido, sino votan por un candidato y eso me entusiasma más porque la gente me apoya”, aseguró.

“Hay un grupo de entusiastas colaboradores donde se podrá recabar la firma, pondremos kioskos para poder recibir la firma electrónica y espero que podamos cumplirlo”, expresó.

Respecto a su propuestas para Xalapa en caso de llegar a la alcaldía está como prioridad la economía. “Hay un compromiso para tratar de dignificar a Xalapa… de darle el lugar que merece como capital de tan rico Estado… la tenemos que proyectar hacia el futuro, como la capital de la cultura y el conocimiento, hemos estado creando talento humano que merece una oportunidad para aprovechar ese talento para el futuro… además que el 40 por ciento de la población en Xalapa vive en condiciones de pobreza y marginación… eso solo con una estrategia que pueda impulsar la creación de empleo se podrá abatir”, comentó.

Finalmente lamentó la apatía de las autoridades para cambiar las cosas y estancar a Xalapa por muchos años; “Hay mucho que hacer por Xalapa, el deterioro actual no es solo por el último trienio sino de años atrás, de administraciones que no han sabido resolver las problemáticas del municipio y la gente ya está harta de partidos políticos”, sentenció el doctor.