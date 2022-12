Seres humanos deben ser “alérgicos” a la mentira y a la doble vida

diciembre 4, 2022



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En la actualidad el ser humano es experto en distraerse, hasta en sus tiempos libres, evitando atender lo que se siente, experimenta y lo que Dios está sugiriendo en el interior, por lo que se debe tomar un momento de reflexión (un desierto) para un encuentro propio, consideró el Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong.

En la homilía de este domingo, el prelado católico señaló que cuando hay un encuentro con uno mismo se encuentra con Dios, descubre que hay espacios, lugares muy concretos de la vida personal en donde no ha nacido Jesús.

El segundo domingo del tiempo de Adviento que muchas ocasiones, de manera consciente o inconsciente, las personas se distraen con regalos, adornos, celebraciones y la posada, lo cual no es malo, pero hay que tener cuidado, pues “si no hay desierto, si no hay momentos de silencio y oración, todo eso es un gran distractor”.

“Para que el 2022 sea una feliz navidad, ahí donde nunca ha nacido Cristo que sea el espacio, eso traerá un gozo, una alegría inmensa, porque ese espacio medio escondido que tenemos, cuando nace Jesús es una feliz navidad para la persona, la familia y la sociedad”.

Patrón Wong dijo que en la introspección se pueden descubrir aquellas dos o tres cosas que Dios quiere cambiar, con lo que cambiarán muchas cosas en otros ámbitos, en la familia, el trabajo y el país.

“La conversión es eso, un cambio profundo, desde dentro, no desde fuera, también nos dice preparen el camino, porque cuando uno va al desierto se da cuenta que uno mismo coloca obstáculos para caminar en un camino recto, en una vida honesta, justa (…) nos acostumbramos a los baches y el descuido permanece y nadie hace nada”.

Llamó también a ser “alérgicos” a la hipocresía, al dobles, a la doble vida, una doble moral, la mentira, porque eso no permite que nazca Jesús, al contrario, pedir que nos traiga la paz, la sintonía del corazón con el de Cristo.

Finalmente, recordó que el próximo 8 de diciembre se llevará a cabo la festividad de la Inmaculada Concepción, Santa Patrona de la Arquidiócesis, además de las fiestas de la Guadalupana.