“Sergio Gutiérrez es un mequetrefe”: Eric Cisneros

abril 21, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- El secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, volvió a arremeter contra el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, a quien calificó como “mequetrefe” por no haber podido consolidar la aprobación de la Reforma Eléctrica.

Cisneros Burgos sostuvo que el diputado morenista está jugando a ser legislador y lamentó que sus orígenes en el PAN en el estado de Sonora no le permitan ver de lo que se trata de transformación que está viviendo México.

“No solo pienso que es un mequetrefe, sino que no está a la altura de coordinar los trabajos de la mesa directiva y no solamente es lamentable y triste, sino reprobable que se meta esa falta de respeto a la máxima tribuna del país, que en lugar de legislar, esté jugando a ser legislador (…) No se vale hacer cuestionamiento a la oposición cuando algo dentro de este movimiento al cual él nunca ha pertenecido porque viene el PAN, esos son sus orígenes en Sonora, por eso él no entiende de lo que se trata esta transformación”, dijo.

Luego de que el diputado morenista contestara a declaraciones previas del funcionario aseguran que lo respeta, Cisneros Burgos sostuvo que “pues claro que me respeta porque soy una persona honorable que trabaja por el bien de los veracruzanos, podría decir que él es un payaso, pero ofendería a los payasos”.