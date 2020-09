Sergio Mayer censura el impedir a FRENAA llegar al Zócalo para instalar plantón

septiembre 19, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, condenó la forma en la cual agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSC, impidió el paso al contingente del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, FRENAA, que buscaba instar en el Zócalo un plantón en demanda de la renuncia del actual presidente de la República.

En entrevista sobre Avenida Juárez al momento en que los integrantes del Frente instalaban sus casas de campaña en la calle, Mayer Bretón se manifestó en contra de la forma en la cual la SSC también buscaba evitar que los inconformes establecieran sus casas de campaña.

“Resulta que los granaderos los están reprimiendo, no los dejan pasar, les ha quitado las casas de campaña y no los dejan avanzar, cuando hay anarquistas, 20,30 anarquistas que andan por la calle, rompiendo, quemando y haciendo cualquier cosa de desmanes y no les dicen ni les hace nada, y a este grupo de gente que está en un tono de paz haciendo una manifestación los tienen reprimidos, y está grave lo que está pasando porque son miles”, indicó el también legislador por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA.

Al mediodía, los integrantes de FRENAA finalmente colocaron su plantón en Avenida Juárez, de la cual no se retirarán hasta que renuncie a su cargo el presídete Andrés Manuel López Obrador.