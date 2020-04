Sería atractivo para Fernández jugar en Europa, pero solo son rumores

marzo 31, 2020

Montevideo/Notimex. El mediocampista uruguayo Leonardo Fernández admitió que más allá de que siempre será atractivo jugar en Europa, en un equipo como el Benfica de Portugal, es un tema que solo se manejó por las redes sociales, sin que hubiera un acercamiento formal.

“Vi lo de Benfica en las redes sociales, tienta bastante pero no me puse a pensar, no hablé nada con mi representante”, dijo el elemento del Toluca de México.

El joven elemento señaló que antes de pensar en salir al “Viejo Continente” su deseo es el de terminar el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, el cual está suspendido de manera indefinida por la pandemia de COVID-19.

“Con todo esto del Coronavirus no se sabe ni cuándo se retoma el campeonato mexicano, (pero) quiero terminarlo”, declaró a una radiodifusora de su país.

Explicó que en la institución mexiquense existe una gran admiración por su compatriota, Vicente Sánchez, quien fue campeón con Diablos Rojos la década anterior.

“Vicente (Sánchez) está en el podio histórico de Toluca, es (José) Saturnino Cardozo, Sinha y él, recién llegué al club, me hablaban de Vicente a cada rato”, estableció.

Por otra parte, Fernández destacó que en México se empezó a tomar una mayor conciencia de la pandemia de COVID-19, en espera de que las medidas tomadas sean las adecuadas para evitar más casos.

“Hasta el momento no se hablaba mucho del coronavirus en México, recién ahora empezó a llamar la atención y se tomó mayor conciencia”, sentenció.