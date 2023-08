Serían casos “muy aislados” de consumo de fentanilo en la entidad: CECA

Ariadna García | Xalapa, Ver.- La Comisionada Estatal Contra las Adicciones, Alma Delia Viveros Ruiz, no descartó que haya consumo de fentanilo en la entidad, aunque remarcó que serían casos “muy aislados”.

“Hasta ahorita no hemos tenido reportes del consumo de fentanilo en Veracruz, quizá haya uno u otro caso, pero son casos muy aislados que no han llegado a pedir ayuda. No podría decirte que el total de habitantes de Veracruz está libre de eso, pero no tenemos reportes de consumo de fentanilo”.

Explicó que esto ocurre en los estados del sur y centro del país pues la problemática se ubica en Chihuahua, Baja California, Nuevo León o Coahuila.

Asimismo recordó que en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz llevan a cabo campañas de prevención de adicciones en las escuelas del estado.

“Vamos a todos los municipios a hacer esas campañas e intervenciones en las escuelas porque nos hemos unido a la Secretaría de Educación en lo que es la campaña Si te Drogas te dañas y hemos participado en muchas escuelas”.

Además, dijo que a través de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones se atiende a todas las escuelas que corresponden a cada una de las 11 jurisdicciones sanitarias.

“Se van atendiendo a través de jornadas de salud y de participación de prevención de adicciones en todas las jornadas que realiza la jurisdicción sanitaria en todos los municipios y aquí es donde se interviene con la población en general y se acude a las escuelas a aplicar estos tamizajes para la detección de jóvenes y niños ya con un problema de consumo”.