Servidores públicos deben actuar con transparencia y honradez: Magistrada Presidenta

marzo 20, 2021

Xalapa. La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, reiteró su compromiso de atender las justas demandas que hacen los justiciables sobre el actuar de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Al inaugurar el curso de actualización “Las Comunicaciones Procesales”, dirigido a los actuarios de las salas del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Primera Instancia, así como al personal de actuaría de las diferentes áreas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, recordó que para los justiciables su problema, su proceso y su juicio es lo primordial que se debe atender, si no reciben una respuesta pronta, surgen las inconformidades, las justas demandas, al Poder Judicial.

En ese tenor, exhortó a los servidores públicos a dar pasos certeros y transparentes en cada proceso, donde si bien, muchas veces se encuentran con dificultades como la incomprensión de los abogados y de las partes, estas no pueden ser suficientes para impedir que su trabajo sea fluido, ya que en su labor está puesta la esperanza para que cada proceso pueda avanzar.

“Se necesita más personal tanto actuarios como judiciales, pero no por ello podemos permitir que se atrasen las diligencias, que se guarden en gavetas deteniendo el sueño de los justiciables. No les voy a dar la razón cuando su labor carezca de honradez. Los exhorto a no tener fallas ni desatenciones; el reto es que cada notificación sea ejemplar y de tener situaciones no sean por la labor que realizan cada día. Esa es la aspiración de cada juzgador y del Poder Judicial, que cada decisión final no se vaya a descabezar por un error de sus actuarios”.

La Magistrada Presidenta invitó a los servidores públicos a trabajar de manera honrada y transparente, pues recordó que están investigando el actuar de todo servidor público del Poder Judicial de Veracruz, y de comprobarse alguna irregularidad sin duda habrá una sanción ejemplar.

“No podemos solapar el hecho que se haga lo contrario a aquello por lo que el Poder Judicial les paga. Cuando tomé protesta uno de mis compromisos fue apoyar a los que nunca se les había dado la oportunidad de ascenso, pero para ello se realiza una investigación de la persona, por lo que les exhorto a realizar una tarea transparente. El buen desarrollo, llevará al éxito en su carrera judicial”.

Cabe hacer mención que desde hace una década no se realizaba una actualización en la función actuarial pese a los reclamos de la sociedad en general

En el evento estuvo presente la Maestra Carla Rodríguez González, Directora de la Escuela Judicial del Estado, la Magistrada Itzelt Castro Castillo, presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el Doctor Joaquín Rodríguez Sánchez, quien dirigió la ponencia a los presentes.