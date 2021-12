SEV pide tipificar como delito grave el robo a escuelas; algunas hurtadas hasta 9 veces

diciembre 2, 2021

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- De los más de 23 mil planteles de Veracruz, al menos 750 escuelas han sido vandalizadas hasta en nueve ocasiones, denunció el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, quien pidió tipificar como delito grave el robo a instituciones educativas.

Algunos directores apenas están haciendo los reportes en las plataformas de la Secretaría, debido a que muchos no fueron a sus centros de trabajo en toda la pandemia; a la fecha se han presentado 398 denuncias penales.

Aseguró que es Veracruz Puerto, el municipio donde se registra el mayor número de casos y la reincidencia de los hurtos., “hubo escuelas que les robaron toda la tubería del agua, fuimos a través de Oficialía, les volvimos a meter toda la tubería, y se la volvieron a robar”.

Es por lo que buscaron el apoyo de los padres de familia, ciudadanos, maestros e intendentes de las escuelas para estar más atentos a los planteles y evitar la pérdida en su infraestructura.Incluso, dijo, evitar los robos debería ser un motivo para volver a clases presenciales.

Explicó que a la fecha la policía Naval ha estado apoyando en dar rondines en las escuelas afectadas por los amantes de lo ajeno. Además, del Puerto de Veracruz, se han reportado asaltos en Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica, Papantla y Tuxpan.

Evitó dar a conocer un monto sobre los daños, sin embargo, detalló que en algunos casos se calculan daños que van desde un millón hasta más de dos millones 200 mil pesos

“Todavía no tenemos el total, e igual sería imprudente de mi parte decir un monto, y el año próximo decir otro, no me gustaría tener un total (…) hay de todo, como en la viña del señor, pero, también hubo directores que nunca fueron a su institución

En ese sentido, pidió que se le haga una ampliación presupuestal, “pues si no es por un amento, no vamos a salir” y aunque, dijo que hay apoyos del programa La Escuela es Nuestra, el monto que se les otorga no rebasa los 500 mil pesos, cantidad insuficiente para reponer lo robado.

Pidió tipificar como delito grave el robo de las escuelas, pues a la fecha se han dado casos en los que se han detenido a los responsables de los ultrajes, en cuatro casos, pero salen libres porque no es un tema que requiere prisión preventiva.

Agregó que, aunque hay un seguro para proteger el patrimonio escolar, lo contrata la Secretaría de Educación Pública(SEP) -a través de Banco Azteca-, sin embargo, el Estado está obligado a pagar una parte de los daños, y por lo regular son los padres de familia quienes asumen esa aportación.

Dijo que en todos los casos se ha pedido a los directivos presentar las denuncias por los daños, pues en el pasado, solo se levantaban actas circunstanciadas de lo que ocurría, y de esa manera no se puede apoyar en la reposición del material robado.