Sexoservidoras transexuales denuncian robos por parte de GN

abril 8, 2021

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Sexoservidoras transexuales de Xalapa denunciaron que han padecido acoso y robos por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) que circulan a bordo de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Frida Méndez Oropeza, presidenta de la asociación civil Transformando Vidas, indicó que los oficiales federales le robaron mil 200 pesos, el pasado 13 de febrero.

Los hechos ocurrieron a las 2:35 de la madrugada, durante una presunta revisión de rutina en la esquina de la calle Félix Z. Licona con la avenida Lázaro Cárdenas, en esta ciudad capital.

“Iba yo bajando, me vio la patrulla y se paró, uno me revisaba, el otro vació mi bolso en la banqueta y ahí fue cuando me robaron, a pesar de que está el protocolo de que a nosotros nos deben revisar las mujeres (policías)”, recordó.

Después de estos hechos, la activista transexual presentó la queja correspondiente en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, donde le informaron que se trataba de elementos de la Guardia Nacional.

“El acoso que hay de los policías es grande. Cuando una chica agarra un cliente, adelante lo está parando la patrulla y extorsionan hasta el cliente como a la chica”.