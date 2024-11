Shakira logra récord con séptimo concierto en Estadio GNP

Luego de anunciar un total de seis fechas en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, Shakira confirmó una séptima y última fecha para sus fans mexicanos, lo que la ha convertido en la única artista en capaz de presentarse siete veces seguidas en el recinto con un rotundo éxito.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de Ocesa, donde también llamaron a esta gira como la más exitosa de la carrera de la colombiana:

“¡Récord histórico! ¡Shakira hace historia en México con el tour más exitoso de su carrera y se convierte en la única artista con siete fechas en el Estadio GNP Seguros!”.

Este nuevo show está programado para el próximo 30 de marzo y, al igual que con el resto de sus presentaciones, la venta de boletos se llevará a cabo en dos fases.

¿Cuándo son los otros conciertos de Shakira?

• 19 marzo – Estadio GNP Seguros

• 21marzo – Estadio GNP Seguros

• 23 marzo – Estadio GNP Seguros

• 25 marzo – Estadio GNP Seguros

• 27 marzo – Estadio GNP Seguros

• 28 de marzo – Estadio GNP Seguros

Shakira via Instagram:



“I started planning this tour with high expectations because I knew it would be the most important tour of my career. But what is happening has surpassed everything. I never imagined that on a day like today, I could be receiving this plaque that says that… pic.twitter.com/HuQoCiDKTO