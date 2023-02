Sheinbaum anuncia basíficación de todos los trabajadores de la salud eventuales de CDMX

febrero 19, 2023

Finaliza la mandataria capitalina asambleas informativas por la capital del país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este domingo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, concluyó sus asambleas informativas en la Ciudad de México, con la última alcaldía que Cuajimalpa; destacó que durante estas presentaciones más de 130 mil personas escucharon los avances y futuros proyectos en materia ambiental de su administración.

En el Desierto de los Leones, la mandataria capitalina indicó que “esto alimenta mucho lo que uno sabe de la Ciudad. Nos gusta estar cerca de la gente y por eso orgullosamente cerramos aquí en Cuajimalpa después de haber visitado las 16 alcaldías. Y no lo van a creer participaron más de 130 mil personas en estas visitas que hicimos a las alcaldías”, manifestó.

La mandataria capitalina aseguró que habrá una ampliación presupuestal para Cuajimalpa, con el propósito de proteger el suelo rural y forestal, principalmente, la conservación del Desierto de los Leones.

Recordó también que es de suma importancia atender al suelo de conservación porque este es el que permite que la capital continúe teniendo agua. Por ello, mencionó que se ha “quintuplicado” la inversión para este sector, por lo que pasó de 200 millones de pesos en 2018 a mil 100 millones de pesos por año desde 2019.

Anuncia basificación de todo el personal de salud eventual de la CDMX

En este marco, anunció que se equiparán todos los centros de salud de la capital y se garantizará que tenga el personal médico y de enfermería ya que se espera que, a través de IMSS- Bienestar se destinen cerca de 2 mil millones de pesos adicionales en este 2023 para la Ciudad.

“De hecho, va a haber un programa de basificación para médicos y para enfermeras; y, además, que tengan los medicamentos gratuitos, todos los que se requieran. Para que esto funcione, lo que queremos hacer y aquí le vamos a pedir ayuda al alcalde, es hacer Comisiones de Salud por cada Centro de Salud, por cada colonia, por cada pueblo; para que las Comisiones de Salud me digan directamente, a la Jefa de Gobierno: “Jefa de Gobierno, usted dijo que iba a ver médicos y en realidad no hay aquí en este Centro de Salud faltan, no vienen los fines de semana; o es falso, no hay medicamentos completos”, expuso.

Para finalizar, también anunció que llevará a cabo visitas sorpresa a algunos centros de salud y hospitales de la capital.