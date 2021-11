Sheinbaum descarta el Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa

noviembre 10, 2021

Redacción/Al MomentoMX. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó de nueva cuenta la propuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para desarrollar un Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa; aunque afirmó que se está trabajando en un plan parcial de rehabilitación con locatarios y vecinos de la zona.

Al ser cuestionada si el Gobierno capitalino otorgará recursos para el Corredor Turístico-Tecnológico, la mandataria aclaró que no está de acuerdo con ese proyecto y reiteró que la Zona Rosa no es Las Vegas; además, afirmó que no se va a permitir la privatización de espacios públicos.

“No estamos de acuerdo con ese proyecto, ya lo dije, la Zona Rosa no es las Vegas, que se vaya a Las Vegas si quiere un proyecto de Las Vegas”, afirmó Sheinbaum Pardo. “Lo que sí queremos es la rehabilitación de la zona y ahí inclusive estamos planteando junto con locatarios y vecinos, la posibilidad de hacer un plan parcial para esa zona, a fin de darle rehabilitación”.

La mandataria capitalina aseveró que Sandra Cuevas no tiene atribuciones para realizar un proyecto en Zona Rosa, tal como lo plantea. Incluso, la alcaldesa de Cuauhtémoc ha dicho que va a seguir con el plan del Corredor Turístico-Tecnológico, aunque el Gobierno local no aporte los recursos solicitados.

“Ella no tiene atribuciones, no tiene atribuciones para hacer un desarrollo de este tipo sino participa el Gobierno central. Hemos tenido diálogo, no voy a entrar en debate con ella, sencillamente nosotros seguimos la ley y los reglamentos y los derechos”, apuntó.