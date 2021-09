Sheinbaum desmiente que haya escuelas cerrada en la CDMX por casos COVID

septiembre 10, 2021

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Luego de que durante la primera semana de clases presenciales del Ciclo Escolar 2021-2022 en la capital del país no se ha cerrado ninguna escuela.

Así lo indicó este viernes la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la cual reiteró por enésima ocasión que los datos sobre nuevas invenciones COVID en los planteles de educación básica y media depende de la Autoridad Educativa Federal, adscrita a a la secretaría de Educación Pública.

Sheinbaum Pardo subrayó que el protocolo que se aplica en conjunto por la AEFCDMX y la secretaría de Salud local es el aislamiento focalizado de los casos COVID en el salón de clases.

Ante la insistencia de los medios de comunicación de porqué no se cierra la escuela donde se reporta algún infectado por SARS CoV-2 no se pone en catorcena suspendiendo las actividades en todo el plantel, la Jefa de Gobierno recordó que se ha optado en la capital por el control focalizado de los casos y no genérico, derivado que está aumentando el número de vacunados, generando que la CDMX sea, después de la frontera norte, la entidad del país donde casi el 70% de su población ya tiene al menos una dosis de biológico contra el SARS CoV-2.