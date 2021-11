Sheinbaum destaca reducción de delitos en CDMX; “son muy buenos resultados”, dice AMLO

noviembre 30, 2021

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la incidencia delictiva en la capital del país disminuyó 41 por ciento desde el 2019 a la fecha, al pasar de 169 a 99 delitos de alto impacto en promedio diarios; lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “son muy buenos resultados“.

Durante la Mañanera de este martes, realizada desde el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, el mandatario federal aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México “ha hecho un trabajo eficaz“, gracias a la coordinación con la federación y a la estrategia local en el combate a la delincuencia.

“En la ciudad se ha avanzado en conseguir la paz y la tranquilidad, son muy buenos los resultados, se ha hecho un trabajo eficaz, profesional, y como se dice también en política: lo que cuenta son los resultados“, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

Resaltó que los gobiernos de izquierda, con excepción del de Miguel Ángel Mancera, han dado buenos resultados. “Es muy satisfactorio, no quiere decir que sea el paraíso no, sí es muy bella la ciudad. Sigue habiendo delincuencia, violencia, pero no como era antes”.

Por su parte, la jefa de Gobierno detalló que hubo una reducción en el delito de homicidio doloso. “Con estrategia coordinada con el Gobierno de México, hemos logrado una reducción de casi cinco homicidios diarios que llegamos en mayo de 2019 a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre“, apuntó.

En cuanto a robo de vehículos, Claudia Sheinbaum indicó que también hay una baja significativa de 4.3 a 3.9 casos en promedio diarios, con violencia y sin violencia. Mientras que Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc son las alcaldías con mayor reducción de delitos en la capital.

Resaltó que desde el inicio de su gobierno, aumentó a 4 mil 256 el número de policías y en coordinación con inteligencia las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad, así como con la Guardia Nacional, “se ha logrado trabajo de inteligencia“, además de que se cambió la Ley para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuviera atribuciones de inteligencia.

Sheinbaum Pardo resaltó que la Ciudad de México tiene como eje de Gobierno cero agresiones y más seguridad, que incluye atención a las causa. Para ello, se ha aumentado el salario de los policías, además se han construido universidades, preparatorias, y los programas Barrio Adentro y Pilares.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que en la Ciudad de México todos los delitos de impacto van a la baja, como el secuestro, los homicidios, la extorsión y el robo en transporte; sin embargo, hay algunos que se realizan en mayor porcentaje.

Indicó que en lo que va de 2021 han habido 770 homicidios dolosos, una reducción comparado en 2020 (mil 130), 2019 (mil 396) y 2018 (mil 366). Destacó que se han reportado 38 secuestros; y en robo de vehículos ha habido a la fecha 4 mil 781, una baja de 379.

Resaltó que la alcaldía Iztapalapa es donde hay más incidencia delictiva, al registrar más de 9 mil 077 eventos delictivos en promedio, seguida de Gustavo A. Madero (5 mil 929), Cuauhtémoc ( 4 mil 615), Venustiano Carranza (3 mil 752) y Álvaro Obregón (3 mil 246).