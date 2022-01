Sheinbaum entrega obras de secundaria dañada por el sismo del 19-S

enero 3, 2022

Redacción/Al MomentoMX. Con una inversión de 33 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México se rehabilitó la escuela secundaria número 11, “Adriana García Corral”, la cual resultó dañada por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y regresó a sus actividades en noviembre pasado.

“El día de hoy estamos aquí, en esta escuela, que tuvo una intervención muy importante de más de 30 millones de pesos de parte del Gobierno de la Ciudad para restaurarla; nos da mucho gusto que ya puedan, desde noviembre, iniciar las clases en este lugar“, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En total, en tres años se han invertido mil 773 millones de pesos para intervenir 2 mil 017 escuelas públicas; de estos, mil 099 millones corresponden a estudios y a proyectos; el resto, 640 son rehabilitaciones, ya sea de mantenimientos menores, mayores o reforzamientos; tenemos siete construcciones nuevas.

En conferencia de prensa, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, detalló que a lo largo de tres años, se intervino más de 4 mil 600 metros cuadrados de superficie, donde entre los trabajos principales, está la rehabilitación del auditorio, en donde se restauraron y se rehabilitaron las propias butacas.

Indicó que también se instaló un circuito cerrado de televisión, con cámaras para control y seguridad en la escuela; se rehabilitaron las aulas con instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. También se implementaron laboratorios; y, sobre todo, se rehabilitó una parte de la zona histórica: un edificio fundado por Fray Juan de Zumárraga.

Por su parte, la directora de la escuela secundaria, Jaqueline Guida, resaltó que “en 2017 tuvimos que abandonar nuestro inmueble, ya que no brindaba la seguridad necesaria para nuestros alumnos y personal que laboramos en ella; fue un tiempo difícil, pero ello no implicó la suspensión o menoscabo del servicio educativo que nos ha permitido mantener el prestigio de nuestra institución; sin embargo, nos angustiaba que los trabajos de rehabilitación no se iniciaban”.

Por ello, agradeció a las autoridades capitalinas por la rehabilitación de la escuela secundaria, pues “la promesa se cumplió y estamos nuevamente aquí, con nuevos bríos, felices de que la gran comunidad que somos, podamos realizar nuestro trabajo“. También, “a ustedes, alumnos, padres y personal, les agradecemos por su paciencia”.

⇒ La secundaria número 11, “Adriana García Corral”, era un convento desde el Siglo XVI, desde 1540 comenzó a construirse. Fue a principios del siglo XX que se convierte en una Escuela Pública –este año cumple 87 años de haber sido inaugurada–.