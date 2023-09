Sheinbaum firma en Chiapas el segundo Acuerdo por la Unidad de la Transformación

septiembre 21, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como parte del encuentro nacional ‘’La Esperanza Nos Une’’, en el que Claudia Sheinbaum Pardo, visitará diferentes estados de la República como Coordinadora de Defensa de la Transformación, esta mañana en Chiapas se realizó la firma del segundo Acuerdo de Unidad por la Transformación, al que se unieron empresarios, académicos, deportistas destacados, activistas y líderes sociales, así como políticos de otros partidos.

“Compañeros, compañeras, simpatizantes de nuestro movimiento, les agradezco a todos y todas los que han firmado el día de hoy porque están en el lado correcto de la historia, porque la Cuarta Transformación sigue en nuestro país, el siguiente escalón, el segundo piso. Vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación”, resaltó.

Sheinbaum Pardo reconoció que es vital seguir sumando esfuerzos a lo largo y ancho del país para evitar dar pasos hacia atrás que lleven al retorno de aquellos gobiernos que con sus administraciones dañaron al pueblo de México.

“Vamos por la victoria, porque esta revolución no se puede parar, porque esta revolución no puede dar marcha atrás, porque no podemos regresar al pasado (…) Nosotros somos otra cosa, seguimos representando la esperanza de México, la esperanza de la continuidad de la Cuarta Transformación, porque va a continuar un gobierno del pueblo y para el pueblo, van a seguir habiendo gobiernos que piensen que primero los pobres (…) lo que quiere el pueblo de México es continuar con la Cuarta Transformación’’, puntualizó.

Por lo anterior, Sheinbaum reiteró la necesidad de trabajar en alianza para seguir fortaleciendo los logros que al momento se han conquistado con ayuda de programas como ‘’Sembrando Vida’’, así como obras de infraestructura que marcarán un antes y un después para el desarrollo del país, tal es el caso del Tren Maya, así como algunos proyectos que cambiaron el rostro de la Ciudad de México durante su gestión como Jefa de Gobierno, tal es el caso de ‘’Bienestar para Niños y niñas. Mi Beca Para Empezar’’ o la creación de la Universidad Rosario Castellanos.

“La inversión en el país para obra pública es como nunca antes, eso lo llamamos la revolución de la Cuarta Transformación de la vida pública’’, destacó luego de subrayar que ahora con la 4T se han abierto oportunidades para todas y todos los chiapanecos, quienes se caracterizan por ser mujeres y hombres trabajadores, contrario a lo que se ha dicho desde la oposición.

Frente a diputados, diputadas, dirigentes estatales, miembros de la sociedad civil, así como, Karen Castrejón, presidenta nacional del PVEM y Carlos Molina Velasco, dirigente estatal de Morena en Chiapas, reiteró que bajo los principios de la Cuarta Transformación se continúa fortaleciendo los grandes derechos del pueblo de México; sin embargo, puntualizó que es un trabajo conjunto con todas y todos.

“Hoy es tiempo de unidad en nuestro movimiento, hoy tenemos que caminar unidos, el pueblo unido jamás será vencido (…) nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, no robamos y tampoco vamos a traicionar al pueblo de México’’, concluyó.

Previo a la firma del acuerdo, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, destacó la necesidad de sumar esfuerzos para cumplir con la convocatoria que la Coordinadora de Defensa de la Transformación, la Doctora Claudia Sheinbaum, ha abierto para sumar esfuerzos a favor del siguiente paso de la 4T, el cual estará liderado por una mujer de auténtica izquierda.

“Es un acuerdo como el que hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2017 para convocar a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad que querían el cambio verdadero. Hoy la convocatoria de la Doctora es lo mismo: para que siga esta Transformación’’, comentó.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de los vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles de la Defensa de la 4T, subrayó que el objetivo es darle continuidad a lo que ya realizó el presidente López Obrador, “queremos el proyecto de libertad, de justicia social de igualdad de oportunidades y que ahora encabezará nuestra lideresa la compañera Claudia Sheinbaum Pardo’’.