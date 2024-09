Sheinbaum hace más nombramientos de su gabinete ampliado

septiembre 11, 2024

Destaca la llegada de Rommel Pacheco a CONADE

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este miércoles la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció más nombramientos de su gabinete ampliado.

Entre los que llaman la atención están el del ex clavadista olímpico, ex diputado federal, además de ex candidato a la presidencia municipal de su natal, Mérida, Yucatán, Rommel Pacheco, quien sustituiría a Ana Gabriela Guevara como próximo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE).

A continuación los demás nombramientos:

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Violeta Abreu González, ocupará la Dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Renata Turrent Hegewisch, directora general de Canal Once.

Rocío Mejía Flores, se mantiene como directora general de Financiera para el Bienestar (FINABIEN).

Lyndia Quiroz Zavala, continuará como directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Octavio Romero Oropeza, fungirá como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Efraín Morales López, estará al frente de la Dirección General de la Comisión

Nacional del Agua (CONAGUA).

Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Alonso Millán Zepeda, ocupará el cargo de director general de Canal 22.

Cabe reiterar que aún faltan más nombramientos, como el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, que son de gran relevancia para cualquier administración federal.