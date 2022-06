Sheinbaum reitera que Morena va por seis de seis gubernaturas este domingo

mayo 31, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Este martes la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que, ante las próximas elecciones que se realizarán en seis estados, lo más importante es respetar la voluntad popular y que las autoridades electorales y gobiernos garanticen elecciones limpias.

Asimismo, destacó que hay un avance importante en la presencia de la mujer en la política, pues actualmente hay siete mujeres gobernadoras, y se vislumbra la llegada de tres mujeres más para sumar 10 estados gobernados por mujeres.

“Lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electoral, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres, elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial”, precisó.

La mandataria capitalina también reiteró que el movimiento que encabeza habrá de ganar la seis gubernaturas en disputa como lo ha realizado estos últimos fines de semana, acudiendo a apoyar a los aspirantes “guindas” a los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.