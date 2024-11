Sheinbaum respalda a Samuel García tras bloqueo opositor del presupuesto 2025 para Nuevo León

noviembre 30, 2024

PRI, PAN y algunos diputados locales de Morena podrían así dejar al estado por segundo años consecutivo con el mismo presupuesto que aprobaron para 2023

Tras este evento, Sheinbaum ya vuela rumbo a Veracruz

Carlos Guzmán | Enviado, San Nicolas de Los Garza, Nuevo León.- Ante el bloqueo que la oposición en el Congreso de Nuevo León conformada por el PRI, PAN y algunos de los diputados de Morena han realizado para evitar aprobarle el presupuesto para 2025 al gobierno de Nuevo León que encabeza Samuel García, este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio todo su respaldo al mandatario estatal.

Antes de cortar el listón inaugural de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), misma que se ubica en este municipio conurbado a Monterrey, Sheinbaum Pardo fue concreta y directa al respecto al señalar:

“Quiero aprovechar para decir, para decir, que no coincido, ni comparto el que se le castigue al Gobierno de Nuevo León al no aprobar su presupuesto, pues eso afecta al pueblo de Nuevo León; puede haber diferencias en la política, para eso hay democracia, pero esas diferencias no pueden afectar la vida de un estado, la vida del desarrollo, que esas diferencias se muestren en las elecciones, pero no en el desarrollo y en la viabilidad de distintas obras tan importantes que hay en el estado de Nuevo León.

De prosperar la oposición, Samuel García tendrá que utilizar el mismo monto de dinero que se aprobó para 2023, el cual impediría a su administración realizar obras como más líneas de metro y renovación del transporte público para la capital regiomontana, así como muchísimos proyectos que se tienen en el tintero para otras acortes del estado.

En este mismo tema, también la primera mandataria de la nación rechazó la nula cooperación que hay de parte de varios municipios, entre ellos los conurbados a Monterrey, con el Gobierno de Nuevo León en materia de combate a la inseguridad y a los grupos del narcotráfico que buscan el control del estado.

“Tampoco comparto que no haya cooperación en la seguridad para los habitantes de Nuevo León, las policías, la fiscalía y el poder judicial deben coadyuvar para la seguridad al pueblo. esa es su función principal; ¿Qué sentido tiene politizar la seguridad del pueblo de Nuevo León?, tiene que haber cooperación”, abundó.

También Sheinbaum dio a conocer los acuerdos alcanzados durante la reunión que ayer por la tarde – noche sostuvo con el gobernador Samuel García.

“Ahora les comparto que el día de ayer acordamos con el gobernador, ahí les va, la construcción de un nuevo hospital de especialidades del IMSS en Santa Catarina, la construcción conjunta de planteles educativos que alivien la saturación de las primarias secundarias que hay; Nuevo León ha crecido tanto porque recibe de manera generosa a muchos mexicanos y mexicanas que vienen de otras partes de nuestro país, que encuentran aquí trabajo y desarrollo, por ello hoy hay una necesidad importante para construir preescolares, primarias, secundarias, educación media superior y vamos a apoyar a Nuevo León para poder construir estas escuelas y que haya suficientes maestras y maestros; ya lo escucharon, vamos a apoyar con los distintos permisos que requieren las obras que va a construir el gobernador, pero además el tren, vamos a traer el tren desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, eso va a ayudar, por supuesto a la comunicación, al desarrollo regional, pero también a la movilidad de las y los regiomontanos, para que puedan trasladarse de un lugar a otro que se comuniquen con Coahuila en Saltillo, y también con Nuevo Laredo en Tamaulipas”.

Tras este evento, Sheinbaum viajó de inmediato a Córdoba, Veracruz, donde inaugurará esta tarde un hospital del IMSS para la atención mental, el cual encabezará con el gobernador saliente del estado, Cuitláhuac García, por la noche dormirá en Xalapa, para este domingo a las 10 de la mañana asistir a la toma de protesta de Rocío Nahle como nueva gobernadora de la entidad.