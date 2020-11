Sheinbaum se hará nueva prueba de Covid-19 este sábado

noviembre 6, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este sábado se realizará nuevamente una prueba de Covid-19, luego de que hace dos semanas dio positivo al virus.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que sí presentó síntomas leves en los últimos días; sin embargo, ya se encuentra mejor.

“Mañana me realizo la prueba, es lo que me dicen los doctores; esperemos que salga negativa. Sí tuve síntomas leves, pero ya me siento bien“, aseguró.

El 27 de octubre, la jefa de Gobierno informó que dio positivo a Covid-19, tras haberse realizado la prueba debido a que tuvo contacto con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, quien también fue diagnosticado con la enfermedad.

En su momento, la mandataria capitalina descartó la posibilidad de haber contagiado de Covid-19 al presidente Andrés Manuel López Obrador; pues, aclaró, estuvo a cinco metros de distancia del mandatario en la última reunión del Gabinete de Seguridad.

⇒ Todos los lunes, la mandataria capitalina asiste a la reunión del gabinete de seguridad federal que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, y la del lunes 26 de octubre no fue la excepción. Por la noche, la jefa de Gobierno recibió la noticia de que había dado positivo a la prueba de Covid-19.

Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y @incmnszmx Hasta ahora sin síntomas. Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 27, 2020

Anteriormente, la mandataria capitalina aseguró que no tenía síntomas y estaba en seguimiento médico por parte de las autoridades de Salud capitalinas y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. “Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre”.

⇒ Desde que recibió su prueba positiva, Sheinbaum Pardo se ha mantenido en confinamiento, en su departamento. En eventos públicos, participa a distancia, como la graduación de ayer de la generación 268 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.