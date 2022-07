Sí fuera cierta la deuda que dice MC calificadoras no habrían mejorado las calificaciones de la entidad

julio 21, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Nuevamente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó las acusaciones de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en torno a un incremento considerable de la deuda de Veracruz y sostuvo que si esto fuera cierto las calificadoras económicas y crediticias no hubieran dado mejores calificaciones a la entidad.

En la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario pidió a Sergio Gill Rullán que sume bien, pues tan solo en la deuda bancaria que dejaron desde la administración de Javier Duarte superaba los 45 mil millones de pesos.

“Ojalá él sacara un calcuradora, son 49 mil millones, más los 40 que nos dejó Duarte de créditos a bancos, tan solo de puros créditos a bancos, tendríamos los 80 mil, es falso, si eso fuera cierto, las calificadoras no nos lo perdonarían, estaríamos endeudando casi al doble de lo que dejó Duarte, solo en la deuda bancaria, la formal”.

Consideró que de ser cierto estas acusaciones “ya nos habrían batido en lodo”, sin embargo, afirmó que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano quiere “subirme al ring” y no lo permitirá.

“Yo ya no me subo al ring y yo no digo mentiras, ahí está la calificadora, que diga la calificadora que nos evalúa contra todo tipo de deuda, no solo la bancaria, las tres deudas, la deuda pública, cuentas no registradas y las que están en otro tipo de deuda, pasivos, nos calificaron mejor”.