Si habrá aumento al impuesto predial en Xalapa en 2024: Congreso

agosto 15, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez confirmó que algunos municipios de Veracruz, entre ellos Xalapa, tendrán un aumento al impuesto predial en 2024.

Lo anterior, a consecuencia de la actualización de las tablas de los valores catastrales que se votó en la última sesión del periodo, en el mes de julio del 2023.

En esa ocasión, los diputados validaron los cambios en Alvarado, Atzalan, Ayahualulco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Ixhuacán de los Reyes, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica.

“Hubo modificaciones en donde se solicitó por parte del gobierno municipal y a estos, institucionalmente, se les tomó en cuenta y se sustentó legalmente para poder trabajar con sus asuntos”.

En entrevista, reconoció que algunos alcaldes pedían aumentos que tendrían un impacto al bolsillo de los ciudadanos, por lo que desde el Congreso se les pidió ser mesurados y se les hicieron algunas observaciones a los que pidieron tasas altas.

“Se les sugiere no hacer modificaciones que impacten el bolsillo de la gente, porque evidentemente va a ver reacciones. Parte de la política social es cuidar el bolsillo de la gente: a la gente cuando se le toca el bolsillo, hay incomodidad”.

Dijo que si bien no pueden establecer un tope mínimo o máximo se les «recomendó» que el aumento no sea mayor al 2 por ciento de lo que se pagó este 2023, para no imponer aumentos “fuera de contexto”.

Mencionó que el año pasado Coatzacoalcos hizo un aumento desmedido, a pesar de que se le pidió no cargarle la mano al Contribuyente, y para el siguiente periodo pidió una reclasificación para abajo, porque el contribuyente no estaba pagando el impuesto, “la gente reclama”.

El exalcalde de Agua Dulce afirmó que las administraciones municipales deben ser cuidadosas de no lesionar la economía de las familias pues el 2024 es un año electoral y podría tener un efecto negativo.