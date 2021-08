Sí hay capacidad hospitalaria en Veracruz, asegura el gobernador

agosto 16, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que sí hay alta ocupación hospitalaria en Veracruz, pero rechazó que las autoridades sanitarias se encuentren rebasadas en la atención médica en los nosocomios para pacientes con covid-19.

Lo anterior, luego de que la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) reportara que cuando menos 10 hospitales considerados covid están al 100 por ciento de su ocupación, al igual que el Centro de Atención Médica Extendida (CAME) del Centro de Raqueta en Boca del Río también está lleno.

En la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa aseguró que se tienen una ocupación hospitalaria en Veracruz, en general se encuentra en un 76 por ciento, pero hay unidades médicas muy bajas.

“Nosotros sí tenemos ocupación hospitalaria, es cierto, en algún momento algunos hospitales llegan a tener sus camas ocupadas todas ellas, pero no olviden que los mismos hospitales tienen más capacidad de la que tienen preparadas, es decir, adicionan otras camas cuando se requieren, pero tienen la capacidad para seguir recibiendo”.

Hizo un llamado a la población a no hacer caso a las notas “amarillistas” que solo buscan, dijo, asustar a la población “nosotros vamos a decir las cosas como son, la verdad, para que la ciudadanía esté consciente, que sí tenemos capacidad para recibir más y el IMSS también lo tiene”.

García Jiménez aseguró que en Veracruz no se han visto rebasados y no se verán rebasados en el tema de atención hospitalaria, pero no se debe seguir en la misma línea de crecimiento de contagios, por lo que se tiene que actuar y regresar a todas las medidas sanitarias.

Asimismo, sostuvo que la gran mayoría de los casos son ambulatorios y se están atendiendo en casa con síntomas leves que no requieren hospitalización.

SE EXTENDERÁ OTRO DECRETO CONTRA LA TERCERA OLA DE CONTAGIOS

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Estatal señaló que el comportamiento de la sociedad ha generado buenos reportes en cuanto a contagios, después del decreto y las medidas que se han aplicado para la restricción de la movilidad.

“El día miércoles entrará en vigencia otro decreto sobre los mismos 131 municipios, casi las mismas medidas y recomendaciones a partir del miércoles, termina el día de hoy el anterior y del miércoles al lunes otra vez 23 de agosto será una continuación del que salió para empezar a detener este aceleramiento de contagios”, dijo.

Finalmente, adelantó que será este fin de semana cuando se de a conocer las fechas y municipios (ciudades grandes) donde se iniciará la aplicación de la vacuna para los jóvenes de 18 años y más.