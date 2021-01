Si muros y militares no detienen a migrantes, la pandemia menos: Norma Romero

enero 24, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Aunque sí ha disminuido el paso de migrantes centroamericanos por el país, el flujo migratorio no ha parado ni siquiera por la pandemia, aseguró la coordinadora de Las Patronas, Norma Romero, quien dijo que si los muros y las militarizaciones de las fronteras no ha servido para detener a las migrantes mucho menos la enfermedad.

Norma Romero destacó que a pesar de la crisis sanitaria mundial Las Patronas siguen trabajando con el albergue abierto en Amatlán de Los Reyes, aunque se redujo el número de usuarios casi al 50 por ciento, hay alrededor de 150 personas albergadas.

“Con la pandemia sí bajo el número de migrantes pero no dejaron de pasar, a pesar de la situación en que nos encontrábamos ellos decidieron caminar y siguen caminando. La migración siguió, la pandemia no es un impedimento para que la gente emigre, si no han servido los muros, mucho menos la pandemia”.

Y es que, dijo, la situación que vive centrpamerica, sobre todo luego del paso de huracanes no solo perdieron casa, si no que los dejó sin nada. Ejemplificó el caso de Honduras donde la gente está desesperada, pues no ha llegada la ayuda y el gobierno ha impedido que las personas reciban el apoyo del extranjero.

En el caso de Las Patronas y su albergue dijo en el 2019 se atendieron a 340 personas, mientras que en el 2020 fueron casi 150 personas las que llegaron a la zona y en lo que va del primer mes han llegado familias completas provenientes de Honduras.

La coordinadora de Las Patronas afirmó que ellas, como desde hace 25 años han mantenido su trabajo, pero a raíz de la pandemia con todas las acciones sanitarias, como la sana distancia, uso de gel, revisión médica de los migrantes.

Finalmente, reconoció que el apoyo que recibían para la atención humanitaria de migrantes ha disminuido a consecuencia de la pandemia, además del incremento de la canasta básica, sin embargo, siempre hay personas de buen corazón que hacen un esfuerzo por ayudar.