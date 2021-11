Si no aprueban reforma eléctrica, oposición demostrará que no representa al pueblo: AMLO

noviembre 15, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Luego de que diputados de oposición dieran por ‘muerta’ a la reforma eléctrica tras la aprobación del Presupuestó 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si no aprueba su iniciativa “van a terminar de demostrar que no representan al pueblo”, sino a las empresas extranjeras.

En la Mañanera de este lunes, el mandatario afirmó que le llamó la atención que Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder del PRI en la Cámara de Diputados, dijera que como “no hubo negociación”, se olvidara de que van a avalar la Reforma Eléctrica que propuso.

“Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el Presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo“, aseguró.

López Obrador lamentó que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, “dándole la espalda al pueblo” al negarse a aprobar la reforma eléctrica y mostrando su apoyo “a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público”.

Además, afirmó que su decisión de no aprobar la reforma eléctrica muestra que los opositores mantienen el Salinismo como política, mientras que aseguró que su gobierno seguirá defendiendo al pueblo: “Y ya está decidido, cero corrupción, cero impunidad, a robar a otra parte”.

De acuerdo con el mandatario, lo único que significa que no se apruebe la reforma eléctrica es que se va a seguir permitiendo que sigan haciendo negocios las empresas extranjeras, sobre todo las españolas, y que sigan pagando más por el servicio de luz los ciudadanos de clases trabajadores que los OXXOs.