Si no es por la alianza PAN-PRI-PRD no seré candidato: David Velasco Chedraui

enero 25, 2021

Redacción/Xalapa.- El ex alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, platicó para En Contacto sobre su posible postulación para la alcaldía de Xalapa en las próximas elecciones.

“Nos estamos esperando a que nos den los tiempos… hay una gran probabilidad de ir por la alianza PAN-PRI-PRD… he estado platicando con ellos y no me ven mal, pero finalmente es la capital del Estado y está un poquito peleado el tema… pero a finales de mes se resuelve si se hizo o no se hizo”, platicó.

A 11 años de su administración, el ex alcalde lamenta no ver con buenos ojos a la ciudad; “yo veo que hemos ido para atrás, no se han llevado a cabo las acciones mínimas, como ejercer el recurso al 100 por ciento… de por sí no alcanza, y todavía no lo gastan… entonces imagínate que estemos regresando una parte es bastante complicado… a Xalapa le falta empleo, la más importante y la que más han pedido es empleo… entre más desempleo haya mayor es la inseguridad y eso hace que los empresarios no inviertan o se vayan… y esto parece que sigue creciendo”, refirió Chedraui.

Finalmente aseguró que no tiene un plan B en caso de no ser elegido como candidato de la alianza PAN-PRI-PRD y descartó la posibilidad de ir por la vía independiente. “Me han dicho de la vía independiente… pero en este caso no me conviene, es muy caro y más riesgoso… ir sin color cuesta un poquito más… entonces estamos esperando a que se decida con la alianza”, explicó.