Si no hay tercera ola después de vacaciones comercio podría cantar victoria:CANACO

abril 5, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Pese a que las condiciones climáticas no favorecieron en su totalidad las ventas durante el fin de semana de la Semana Mayor, la reactivación económica de los comercios en el Puerto de Veracruz fue positiva, indicó el presidente de la Cámara Nacional de comercio, José Antonio Mendoza García.

Detalló que desde el fin de semana el 10% de los comercios que permencían cerrados por la pandemia comenzaron a reactivar sus actividades y este fin de semana otro 10% se le sumó.

Señaló que si se cumple el pronóstico de la tercera ola después de las vacaciones la actividad económica podría volver a contraerse, pero si no sucede así podría entonces comenzar a visualizarse una recuperación positiva para el comercio.

“Nos afectó un poco el norte, no tuvimos el impacto que nosotros hubiéramos querido, pero si reactivo a varios comercios que abrieron al público y que ya están tratando de mantenerse esperando no volver a caer en un cierre por el repunto que tanto se ha anunciado de los contagios, pero estamos que no se dé y si no se da empezamos a echar campanas el vuelo de que muy pronto estaremos bien en el regreso a la actividad comercial”, concluyó.